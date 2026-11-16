El gobierno nacional modificó los requisitos para ser proveedor local en el Rigi. Las firmas nacionales perdieron la exclusividad del 20% para abastecer de bienes y obras a los grandes proyectos

Las empresas extranjeras que estén radicadas en el país podrán calificar como proveedor local en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( Rigi ), sacándole la exclusividad del 20% destinado a las firmas nacionales para abastecer bienes y obras.

La medida implementada a través del decreto 1366/2026, forma parte de una serie de cambios aplicados por la administración de Javier Milei en los criterios reglamentarios del régimen regulado por la Ley 27.742.

La normativa original establece que los proyectos adheridos al Rigi deben comprometer la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto de inversión asignado a la compra de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

Con la nueva norma, el esquema cambia su definición regulatoria, ya que la exigencia previa de combinar radicación con control societario local fue reemplazada por un criterio exclusivo de constitución y domicilio de la empresa en la Argentina. De este modo, cualquier compañía constituida y domiciliada en el país califica formalmente como proveedor local.

Ventaja en el compre local

Esta medida otorga una ventaja al capital internacional dentro del mercado interno. Así, una empresa de patrimonio extranjero constituida en Argentina que fabrique equipamiento para proyectos mineros podrá computar para el cupo del 20% de compras locales, aunque la totalidad de sus accionistas sean extranjeros.

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Como consecuencia, el cumplimiento del porcentaje exigido por la ley ya no garantiza que las contrataciones beneficien de manera prioritaria a firmas controladas por capitales argentinos, lo que genera un impacto directo en la industria y las pymes nacionales.

Hace pocos días el entusiasmo por convertirse en proveedores de uno de los sectores beneficiados por el Rigi se vivió en Rosario. Durante las 1º Rondas de negocios para el sector minero los empresarios santafesinos se interiorizaron de las demandas de las compañías que llevaran adelante los proyectos. Con el cambio dispuesto por el gobierno habrá que ver si los grandes proyectos generarán, o no, oportunidades para que las golpeadas pymes vuelvan a florecer o si todo quedará en manos de las empresas extranjeras.