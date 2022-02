Marco Lavagna: "El censo impacta en toda la operatoria estadística"

—¿Qué importancia tiene el censo poblacional?

—Los censos nos dan información muy estructural de quiénes somos, cómo estamos, de dónde venimos y nos identifican en nuestra diversidad cultural y étnica, nuestras diversidades socioeconómicas. La información es muy rica para tener una foto exacta de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Repasa características del hogar para ver si hay necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento o acceso a servicios públicos, cuestiones de discapacidad o de acceso a seguridad social, salud, niveles educativos, reconocimientos étnicos. Toda esa información se utiliza después para diferentes políticas públicas, desde una obra de infraestructura que haga falta en una nueva localidad que haya crecido más de lo que estaba previsto, por ejemplo. Lo mismo el acceso a escuelas que se necesiten en lugares de acuerdo a la densidad poblacional. O temas cómo la identidad de género que es una de las demandas de la sociedad y el censo tiene que dar respuestas. También problemáticas como puede ser embarazo adolescente. Toda esta información tan variada y estructural de la sociedad es lo que nos transmite el censo.

— En esta oportunidad la tecnología es un protagonista más fuerte, existe la posibilidad de realizar el censo de forma digital previamente ¿cómo prevén que funcionará esta opción?

— Está la parte estándar que es la que se conoce cuando el censista va casa por casa. Eso se realizará el miércoles 18 de mayo, será feriado con características como la de una elección, no habrá actividades comerciales. Todo orientado a que la gente se quede en su casa. Ahora habilitamos por primera vez un censo digital que estará disponible 2 meses antes, desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, a las 8 de la mañana que es cuando comienza el operativo de campo. El censista también pasa por la casa de aquel que ha completado el censo digital y la diferencia es que le va a tener que dar solamente un código de completamiento y responder una pregunta muy sencilla que es cuántos son en el hogar. Eso para nosotros son herramientas de validación y verificación. Hay gente que puede tener miedo, por temas de seguridad, a abrirle al censista, entonces puede realizar y completar el censo digital y después solo le grita el código desde la ventana o desde el portero. Si bien los censista van a estar bien identificados con pechera y con tarjetas donde se va a poder verificar la identidad, generamos esta herramienta para que todo el mundo pueda optar por como quiere participar.

—¿Qué repercusión tuvo la convocatoria a toda la población para convertirse en censista?

— La convocatoria de voluntarios la cerramos transitoriamente porque nos sobrepaso el éxito que tuvo. En una semana y media tuvimos 250.000 personas inscriptas. Ahora tenemos que procesar toda esta información. Por ejemplo, Mendoza requiere 22.000 censista y hay 25.000 anotados. Santa Fe requiere 45.000 y ya tenemos más de 15.000.

—¿Cuáles son las particularidades del territorio santafesino para realizar el censo?

— Tuvimos una experiencia muy buena en Santa Fe que fue el censo experimental que se realizó en Gálvez donde sacamos muchas conclusiones y mejoramos muchas cuestiones. Fue muy bueno el resultado sobre el censo digital. Un 25 o 30% de la población, sin tener la campaña de publicidad actual, contestó voluntariamente el censo digital y se quedó en sus casas para darnos el código. Nos sorprendió, esperábamos menos. Santa Fe tiene muchas particularidades, es una provincia que permite tener una radiografía bien amplia y por eso fue uno de los lugares que elegimos para hacer el censo experimental. Tenemos operativos de viviendas colectivas como geriátricos, hospitales o cárceles. Tenemos también operativos especiales para las personas en situación de calle.

https://twitter.com/MarcoLavagna/status/1496159539955077124 Junto con @omarperotti hablamos de la planificación del @Censo2022 y valoramos el trabajo que está realizando el @IPECSantaFe en toda la provincia. El 16 de marzo comienza el Censo digital y el 18 de mayo será el Día del Censo. Falta cada vez menos para #Reconocernos. pic.twitter.com/5p40PfKvhx — Marco Lavagna (@MarcoLavagna) February 22, 2022

—¿Cuándo se van a ir publicando los resultados?

— El censo incorpora mucha tecnología. Más allá de lo que es el censor digital, también lo que es el seguimiento del operativo. A todos los censistas le estamos pidiendo que tengan un celular donde se van a bajar un aplicativo para reportar el avance de su recorrido. Vamos a estar monitoreando todo el censo de forma on line permanentemente. Con lo cual esa misma noche o al día siguiente vamos a tener los resultados de cuántos somos, de forma preliminar. A los 3 meses vamos a tener las tasas básicas, a los 8 meses los primeros resultados finales del censo y al año y medio ya vamos a tener la totalidad de la información disponible en el máximo nivel de desagregación.

— Tras el Censo 2022 ¿qué nuevas estadísticas o indicadores están pensándose incorporar?

— Los censos para nosotros más allá de la información, nos dan los marcos de muestreos de los próximos 10 años de las estadísticas. Luego del censo tenemos planificada una Encuesta Nacional de Discapacidad, por ejemplo, en función del nuevo muestreo. Podemos planificar otras sobre pueblos originarios. Vamos a generar todo el marco de muestreo para seguir con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), y cómo incorporamos nueva temáticas. Estamos trabajando en el cambio de año base del IPC, y eso nos va a dar cambios en las canastas básicas. Estamos diagramando una nueva encuesta económica para los hogares que nos dará información más rica en ese sentido. Estamos planificando y haciendo los primeros testeos para tener una EPH rural. Dentro de poquito estamos publicando los resultados de la Encuesta de Uso del Tiempo que ya está terminada. Trabajamos en un portal de un sistema integrado de estadísticas sociales que incorpora la visión del bienestar y otras temáticas como cuestiones institucionales o de medio ambiente. Cuando terminemos el censo económico que también lo tenemos en este momento vamos a empezar el trabajo con las provincias para ver si terminamos de tener un Producto Bruto Geográfico (PBG) regional, provincial.

El 16 de marzo arranca el censo digital

Desde el 16 de marzo y hasta el 18 de mayo, a las 8 de la mañana, las personas que lo prefieran podrán autocompletar el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de su hogar. El Censo digital se podrá completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet ingresando a https://censo.gob.ar. Luego de cargar los datos se generará un código que deberá ser entregado al censista que pase por el domicilio el 18 de mayo.

La mirada del FMI sobre los números

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reprogramar el pago de la deuda por u$s 44 mil millones está a punto de cerrarse, si se vota favorablemente en el Congreso. Respecto al impacto que podría tener sobre el sistema estadístico, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, aseguró que no habrá grandes diferencias respecto a las actuales revisiones. “Seguramente el impacto que podamos tener va ser cuando estén las misiones, que actualmente las tenemos cuando vienen por el artículo 4º, habrá pedido de información a las oficinas de estadística. No creo que haya que hacer alguna estadística particular o cambio de metodología. Nosotros seguimos manuales internacionales, no hay mucho para revisar en ese sentido”, detalló.