Maquinaria: contactos estratégicos en las rondas internacionales de negocios de Agroactiva

La Agencia Santa Fe Global, en conjunto con Agroactiva, la Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) se encargaron de seleccionar a los compradores para participar de las rondas de negocios internacional en el marco de la feria agrícola.

Germán Burcher, secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, contó que los interesados internacionales para participar de las rondas de negocios superaron las expectativas y por eso se tuvo que realizar una selección.

“Para identificar a estas nueve contrapartes hubo un trabajo muy a conciencia. Nuestros productores, fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes fueron consultados sobre qué mercado teníamos que traer interesados y dentro de esos mercados se armó una lista. Así logramos que nos visiten tres empresas de Australia, tres empresas de Colombia, dos de Uruguay y una de Rumanía. Luego se habilitó la inscripción de nuestras empresas y se presentaron más de 72 empresas argentina, 42 son de Santa Fe. A partir de eso, con el mismo software que usamos durante la pandemia para las rondas virtuales, se generaron 200 reuniones de trabajo para Agroactiva”, relató Burcher.

El funcionario resaltó que luego de los encuentros “queda el contacto entre las partes” y comienza otra etapa para afinar el vínculo y destacó: “Nosotros brindaremos la asistencia y el apoyo a las empresas que lo requieran”.

La provincia promueve el camino a la internacionalización de las empresas santafesinas. Sin embargo, en el sector de la maquinaria agrícola no se está dando tan fácil la situación porque las fábricas tienen casi destinada toda su producción al caliente y demandante mercado interno.

“El esfuerzo de desarrollo del mercado externo no hay que perderlo. No escapamos a los ciclos económicos de nuestro país, no escapamos a los ciclos que experimenta el mundo y en estos momentos en que las empresas tienen un buen momento económico en cuando tienen algún recurso económico para invertir y poder desarrollar un mercado externo que cuando hace el valle nuestra economía las empresas no lo pueden hacer justamente”, apuntó Burcher y agregó que hay que hacer camino aunque se sabe que “si alguien compra maquinaria para el mes que viene no va a estar”.

Dinámicas

Además, durante el tercer día de la expo las demostraciones dinámicas fueron una de las actividades más esperadas por los visitantes, ya que los productores agropecuarios pudieron observar, aprender, consultar y comprobar los desarrollos de la maquinaria agrícola en tiempo real.

Durante la jornada de ayer explotaron las calles de Agroactiva. Un gran número de visitantes recorrió la feria que hoy llega a su fin.