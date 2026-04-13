Luis Caputo vuelve a Rosario para acompañar al gurú del dólar blue en la presentación de su libro

El ministro de Economía llega a la ciudad para acompañar a Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio. Será una visita breve y sin anuncios oficiales

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo el 1º de abril en la Bolsa. Este lunes vuelve para la presentación de un libro.

El ministro de Economía, Luis Caputo , llega nuevamente a Rosario, en una visita breve y sin agenda oficial. El funcionario participará de la presentación del nuevo libro del economista local Salvador Di Stéfano , el gurú del dólar blue, en la Bolsa de Comercio.

La actividad se realizará este lunes por la tarde y tendrá carácter “exprés”. No se prevén anuncios económicos ni reuniones formales, en un contexto en el que la presencia del ministro en la ciudad se ha intensificado en las últimas semanas.

Se trata de la segunda visita de Caputo a la Bolsa en menos de dos semanas, luego de su exposición reciente ante referentes del sector agroindustrial, donde analizó el rumbo económico del gobierno nacional.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre pasado, cuando el presidente Javier Milei participó de un evento similar en la sede de la Sociedad Rural Argentina, esta vez el mandatario no estará presente.

Desde el entorno de Di Stéfano descartaron su participación, aunque destacaron el vínculo cercano entre ambos. Incluso, según trascendió, el economista rosarino habría consultado personalmente al presidente antes de avanzar con la invitación a Caputo.

El libro que se presentará lleva por título “Cambia la música” y propone una lectura del actual proceso económico argentino como un “giro inesperado” que exige modificar el rumbo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvaDiStefano/status/2042956303010553981&partner=&hide_thread=false CAMBIA LA MÚSICA: AHORA HAY QUE CAMBIAR EL PASO



Con gran alegría los invitamos a acompañarnos en la presentación del nuevo libro de Salvador Di Stefano: "Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso."



El encuentro contará con un momento destacado: un Coloquio entre… pic.twitter.com/IaB9dwbeKa — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) April 11, 2026

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Di Stéfano, conocido por su cercanía con el oficialismo, ha respaldado públicamente la gestión de Milei desde su inicio. El presidente, por su parte, suele mencionarlo como uno de los economistas que “la ven”.

La presentación se realizará en un ámbito donde Di Stéfano juega de local y mantiene fuerte presencia, como quedó evidenciado en su participación reciente en Expoagro. Aunque el evento no tendrá carácter institucional, la presencia de Caputo vuelve a poner el foco en Rosario como punto de referencia para el vínculo entre el gobierno nacional y el sector agroeconómico.