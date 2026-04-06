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Caputo, sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios: "Nada inmoral"

El ministro de Economía aseguró que “no hubo diferencias en el criterio de otorgamiento de créditos”, y que los funcionarios “cobran en el sueldo” en ese banco

6 de abril 2026 · 13:38hs
El titular del Palacio de Hacienda

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, defendió a los funcionarios nacionales que recibieron altos créditos hipotecarios del Banco Nación

En medio de la controversia por el acceso a altos créditos hipotecarios (BNA) por parte de funcionarios del gobierno nacional, el ministro de Economía Luis Caputo defendió a su tropa y aseguró que los préstamos no tuvieron ningún aspecto “inmoral o ilegal”, sino que todo el proceso de solicitud y aplicación fue el habitual.

“Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”, expresó Caputo en conversación con el periodista Luis Majul, al aire del su ciclo “La Cornisa”, de LN+.

A nivel local, uno de los beneficiarios de un alto monto de crédito hipotecario por parte de BNA fue el diputado rosarino Alejandro Bongiovanni, quien recibió un préstamos para primera vivienda que ronda los 255 millones de pesos en enero de 2026.

Además, el jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, mano derecha de Sandra Petovello, fue apartado de su cargo tras conocerse que el funcionario también accedió a un crédito del Banco Nación.

“No se hizo diferencias en el criterio de otorgamiento de créditos”, expresó Caputo, y defendió el pedido de crédito de funcionarios nacionales al BNA: "Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da. Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”.

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El diputado rosarino de LLA que recibió un crédito de 255 millones de BNA+

“Hice todos los trámites. Está todo a la vista, no tengo nada que ocultar”. Así se defendió el diputado nacional Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza, LLA) sobre el crédito hipotecario que le fue otorgado por el Banco Nación en enero pasado por un monto de 255 millones de pesos.

El diputado libertario, que ingresó al Congreso en representación del PRO y en diciembre de 2024 se incorporó al bloque de LLA, reiteró que no tiene nada que ocultar y que cumplió todos los pasos que le pidió la entidad bancaria para ser beneficiado con un crédito UVA por 255 millones de pesos. “Hice todo por derecha”, afirmó a La Capital.

Bongiovanni apareció mencionado este miércoles en una lista de políticos y funcionarios libertarios que accedieron a un crédito hipotecario en la banca pública.

>> Leer más: Bongiovanni sobre el crédito del Banco Nación: "No tengo nada que ocultar"

“Todo eso es falso. En 2025 el Banco Nación otorgó 27.000 créditos hipotecarios. Fue el mejor momento para sacar esos créditos por el proceso de desinflación en el país. Eso es lo que evalué y me animó a iniciar los trámites”, dijo el diputado de LLA, y agregó: “Tengo una vida austera y no vi riesgos en endeudarme con ese crédito”, expresó el legislador en su cuenta de X.

Tras acceder a un crédito, echaron al jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, aseguró este sábado Leandro Massaccesi tras ser desplazado de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humanopor haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación.

El exfuncionario rompió el silencio mediante un extenso descargo en el que defendió su integridad y detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda.

Massaccesi subrayó que la gestión del préstamo fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

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