Luis Caputo: "La inflación ya está corriendo a niveles de un dígito mensual"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este domingo que la inflación “ya está corriendo a niveles de un dígito” mensual, y admitió que "tiene expectativas" de que esto " ya sucedió, pero el índice no lo refleja" . Y enfatizó: "En alimentos en particular los precios se plancharon en la tercera semana de marzo".

Consultado sobre si la movilidad previsional que sancionará por decreto el gobiern o, indicó: “Lo primero a decir a decir que la verdadera licuación vino con las moratorias . La base de trabajadores es la misma desde 2011. A ntes con sus aportes soportaban dos millones de jubilados . Ahora son 6 millones, porque el kirchnerismo metió cuatro millones sin aportes. Las cuentas no dan. La segunda licuación es la fórmula, que denunciamos desde el día uno".

Asimismo, detalló que "al aumento del 30% que dimos el mes pasado ahora damos el 13,2% de febrero, más 12,5% de recomposición, más el bono -detalló-. Ahora la mínima será de $ 172.000 más el bono, un 64% de recomposición”, dato que comparó con el 20,2% de inflación de enero y 13,2% de febrero.

“Nosotros les estamos dando (a los jubilados) el 64%. Lo sacamos por DNU y a partir de ahora se ajusta mensualmente. El próximo ajuste (por la ley anterior) era en junio". afirmó.

"El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que la derogación de la actual fórmula se hará efectiva al comienzo del segundo semestre. En abril habrá un extra de 12,5% en compensación por el aumento del costo de vida, y desde julio se actualizarán por inflación", añadió.

Sobre la ley ómnibus y la reforma del Estado, Caputo señaló: “No nos vamos a desviar del curso. El presidente no se desvía ni 10 centímetros. No nos vamos a desviar. Lo ideal es ir hacia donde vamos con el apoyo del Congreso. Pero lo segundo mejor no es transar, ceder con los que piden aumentar el gasto y financiarlos con deuda o emisión. La alternativa es seguir por donde vamos, con el apoyo de la gente”.