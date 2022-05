Los préstamos al sector privado santafesino cayeron 8% y los depósitos aumentaron 49,1%

En comparación con igual mes del año anterior, los depósitos del sector privado aumentaron un 49,1% en Santa Fe, mientras que a nivel nacional dicha variación fue del 49,8%, en ambos casos por debajo de la inflación acumulada entre marzo de 2022 y marzo de 2021 (55,1% según el IPC que elabora el Indec), agregaron desde P&G Consultores.

En tanto, el stock total de préstamos otorgados por el sistema bancario en la provincia de Santa Fe al 31 de marzo de 2022 asciende a $ 438.466 millones, de los cuales $ 425.957,7 millones corresponden a préstamos al sector privado y $ 12.508,3 millones al sector público (incluyendo los tres niveles de gobierno). En la comparación interanual, los préstamos al sector privado aumentaron un 46,3% en Santa Fe, mientras que lo hicieron un 47,1% en el total nacional.

"Considerando que la inflación acumulada entre marzo de 2021 y marzo de 2022 fue del 55,1%, los préstamos bancarios al sector privado cayeron en términos reales tanto a nivel nacional como en el caso puntual de la provincia de Santa Fe. A nivel nacional, los préstamos bancarios al sector privado crecieron 8% por debajo de la inflación, mientras que en el caso de Santa Fe dicha brecha se amplía al 8,8%", se subrayó.

P&G Consultores explicó que la mayor participación de los préstamos en moneda extranjera en Santa Fe respecto del total nacional tiene su fundamento en el fuerte perfil exportador de la economía provincial. El monto de depósitos privados per cápita en la provincia de Santa Fe a marzo de 2022 es de $ 168.926, con una gran dispersión cuando se desagrega por departamento. Rosario es el departamento con mayor monto de depósitos per cápita, con $ 202.955, mientras que San Javier, en el otro extremo, exhibe depósitos por $ 32.282 por habitante. Los depósitos per cápita en el departamento Rosario significan 6,5 veces los observados en el departamento San Javier.

El monto de préstamos bancarios al sector privado por habitante en Santa Fe es de $119.243, pero con una fuerte disparidad departamental. Lidera General Obligado, con un monto de $ 229.283 per cápita, en tanto que el departamento San Javier se posiciona en el último lugar, con un monto de préstamos al sector privado de $27.501 por habitante.

En tanto, se señaló que los depósitos del sector privado no financiero se incrementaron en Santa Fe un 49% entre marzo de 2022 e igual mes del año anterior. El departamento Vera lidera el crecimiento interanual, con un 70% de incremento, mientras que en San Jerónimo apenas exhibe un aumento del 37%.

Los datos al 31 de marzo de 2022 muestran que por cada $100 que el sistema bancario captó Santa Fe prestó apenas $70 en la misma provincia.

El informe subraya que algunos departamentos son fuertemente superavitarios de fondos en el sistema bancario. Se destaca el departamento La Capital con $ 232 depositados por cada $ 100 prestados. En el otro extremo, en el departamento General Obligado el sistema bancario otorgó $ 100 de préstamos por cada $ 38 depositados.

Al 31 de marzo de 2022 los depósitos captados por el sistema bancario en Santa Fe superaban en $281.432,3 millones lo prestado a dicha fecha en la misma provincia, implicando ello que el sistema bancario canaliza tal liquidez hacia otros destinos fuera de la provincia.

De dicho monto $178.335,4 millones corresponden al sector privado santafesino. Financiamiento al sector público nacional no financiero (especialmente el Tesoro Nacional), colocaciones en Leliqs del Banco Central para esterilización monetaria y préstamos a personas o entidades ubicadas en otras provincias son los principales destinos.