El 61 % de las grandes firmas del país tienen capital extranjero

El Indec difundió los resultados de la Encuesta de Grandes Empresas de 2024. Los principales números del top 500

6 de enero 2026 · 21:42hs
Las grandes empresas de minas y canteras son las que presentan mayor porcentaje de inversión sobre el valor agregado bruto

El 39,2 % de las grandes empresas que operan en el país son de capital nacional mientras que el 60,8 % cuenta con participación de capital extranjero. Esta internacionalización es casi total en el sector de minas y canteras mientras que encuentra su menor proporción en la construcción. Las 500 firmas más grandes de la Argentina representan el 23,9 % del Valor Bruto de Producción (VBP) total.

Los datos fueron recopilados en la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (Enge) de 2024 que difundió este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La selección del panel de 500 firmas se realiza en base al valor bruto de su producción. La encuesta no incluye a las unidades netamente agropecuarias, financieras o de servicios personales.

Las más grandes

En 2024, el 21,4 % de las grandes empresas eran industrias de alimentos, bebidas y tabaco. El 16,2 % de combustibles, químicos y plásticos, el 9,4 % de maquinarias, equipos y vehículos y el 8,8 % de electricidad, gas, agua, residuos y saneamiento.

El valor bruto de producción de las 500 firmas fue de $241,46 billones y el valor agregado bruto (VAB) de $93,58 billones, un 17,4 % del total. El peso del panel en la economía se mantuvo estable en el quinquenio 2020-2024.

De las 500 empresas en cuestión, 329 exportaron por $60,29 billones y 408 empresas realizaron importaciones por $ 30,71 billones. El patrimonio neto agregado registra $176.74 billones. Un dato llamativo es que el valor de las exportaciones aumentó en casi $45 billones respecto de 2023.

Puestos de trabajo

Las grandes empresas registraron 813.836 puestos de trabajo asalariados, con remuneraciones por un valor de $27.48 billones. Los montos pagados por honorarios a directores y síndicos alcanzaron los $254.486 millones.

En las exportaciones se presenta la mayor concentración dentro del panel. El 72,9 % se concentra en las 50 empresas más grandes. Le siguen los impuestos sobre la producción, el VAB, la utilidad y, por último, los puestos de trabajo asalariados. Con excepción de la utilidad, la mayoría de los ítems muestra un aumento en el grado de concentración respecto del año anterior.

Minas y canteras es la actividad con mayor participación en la formación bruta de capital fijo (inversión) respecto del valor agregado bruto, con el 41,6 % y 21,2 %, respectivamente. La de alimentos es la industria manufacturera con mayor participación en el panel. Llega al 23 % del valor bruto de la producción, al 15 % de salarios pagados, al 35,8 % de impuestos sobre la producción y al 55,4 % de exportaciones. La mayor participación en puestos de trabajo asalariados se concentró en el sector de comercio, con el 18,3 %. Maquinarias, equipos y vehículos es la industria con mayor participación porcentual en las importaciones al alcanzar el 43,3 %.

