La Capital | Economía | producción

La producción fabril de Santa Fe se derrumbó casi 6 % anual en noviembre

El último informe de Fisfe reportó una fuerte caída en la segunda parte del año pasado. El 75 % de las ramas industriales cerraron con pérdidas

13 de enero 2026 · 21:43hs
Según datos de la SRTrabajo

Según datos de la SRTrabajo, se perdieron 279 empresas y 7.428 empleos industriales en Santa Fe desde diciembre de 2023.

La producción industrial de la provincia se derrumbó 5,4 % interanual en noviembre, según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Aunque la variación acumulada de once meses es positiva en un 2,3 %, ese leve repunte es fruto de la comparación de los primeros meses del año ya que la actividad volvió a hundirse en el segundo semestre.

A poco de finalizar el 2025, el 75 % de las ramas fabriles presentó bajas interanuales. En noviembre la producción industrial también bajó 1,2 % respecto de octubre. “La industria santafesina continuó siendo impactada por el sostenimiento de los altos costos financieros, el menor volumen exportado, las mayores importaciones de bienes y la débil actividad en el sector de la construcción”, dijo el informe de la entidad que agrupa a los industriales santafesinos.

En la medición acumulada de once meses, la actividad fabril muestra una recuperación de sólo un 2,3 %, generada en el primer semestre, mientras que en el segundo se observó un claro deterioro. De hecho, en el período enero-noviembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 8,2 % por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.

El indicador de difusión industrial, es decir la cantidad de ramas que presentaron bajas interanuales, promedió un 66 % entre julio y noviembre, manifestando una caída extendida de la actividad manufacturera.

Rama por rama

Las ramas de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en noviembre de 2025 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: carrocerías - remolques (4,4 %), productos lácteos (3,6 %), industria siderúrgica (2,6 %), molienda de oleaginosas (2,3 %), papel y productos papel (1,8 %), carne vacuna (-1,6 %), fiambres y embutidos (-2,2 %), molienda de cereales (-3,4 %), maquinaria de uso especial (-4,6 %), edición e impresión (-8,8 %), manufacturas de plástico (-8,8 %), muebles y colchones (-11,2 %), prendas de vestir (-11,7 %), maquinaria de uso general (-13,9 %), maquinaria agropecuaria (-16,3 %), productos metálicos para uso estructural (-17,2 %), productos de metal y servicios de trabajo metales (-18,1 %), autopartes (-20 %) y vehículos automotores (-61,2 %).

El procesamiento de soja creció 2,3% interanual y superó las 3,2 millones de toneladas, mientras que la producción de aceite, que trepó a 650 mil toneladas, un 1,7% más que el mismo mes del año anterior.

La faena bovina registró una baja por quinto mes consecutivo. En noviembre fue de 1,6 % interanual.

La producción de acero mejoró 2,6 % interanual en noviembre pero cayó 25 % la fabricación de productos laminados, a pesar del bajo punto de referencia. En once meses la actividad siderúrgica enfrentó una nueva caída de 3,5 % en producción de acero, y de 3,1 % en productos laminados.

Debacle metalúrgica

La industria metalúrgica enfrentó en noviembre una notoria disminución de 14,7 % interanual, a pesar de que en once meses registró una mejora parcial de 7,1 %. Al interior del complejo metalúrgico se observaron los siguientes resultados: fundición (-149,3 %), productos metálicos p/uso estructural (-17,2 %), otros productos de metal y servicios de trabajo (-18,1 %), maquinaria de uso general (-13,9 %), maquinaria agropecuaria (+16,3 %), maquinaria de uso especial (-4,6 %), aparatos de uso doméstico (-39,7 %), equipos y aparatos eléctricos (-6,2 %), carrocerías y remolques (+4,4 %), autopartes (-20 %) y motocicletas (+12,5 %).

El 87 % de los sectores metalúrgicos analizados mostró menor nivel de actividad en relación a noviembre de 2024, reflejándose de esta manera el amplio alcance de la crisis sectorial.

La producción de automóviles cayó 61,3 % interanual en noviembre y 34,9 % en la medición acumulada en once meses.

Comercio exterior y empleo

Las importaciones de bienes de consumo se expandieron un 43,1 %, con casos como el vehículos de pasajeros, en el que la suba fue del 206 %. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) con origen en Santa Fe cayeron 7,2 % en once meses de 2025, a pesar de una suba de 2,7 % en el valor. Productos químicos, plásticos, caucho, papel, y metales comunes y sus manufacturas enfrentaron mermas en peso y valor. Máquinas y aparatos presentó una evolución positiva.

La demanda de energía eléctrica por parte de un grupo importante de grandes usuarios industriales con actividad en Santa Fe registró en noviembre de 2025 una nueva caída de 12,9 % interanual. En sintonía, la entrega de gas a grandes usuarios industriales registró entre los meses de enero y octubre de 2025 una disminución de 7,3 % en relación al mismo período de 2023, y de 19,6 % respecto al año 2022. Once sobre un total de trece importantes actividades industriales analizadas en Santa Fe recepcionaron en 2025 un menor volumen frente a 2023, revelando así la caída de sus niveles de producción.

Por otra parte, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el total de empleadores asegurados cayó en 279 (-4,7 %) entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. La cantidad de trabajadores cubiertos cayó en 7.428 (-5,2 %) durante el mismo período).

Noticias relacionadas
El Indec dio a conocer el índice de inflación de diciembre.

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Juliio Genesini, analizó la situación laboral.

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

El riesgo país subió por encima de los 570 puntos como consecuencia de la caída de los bonos en dólares.

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

La mujer de 39 años, desaparecida desde el sábado, fue encontrada en la zona de Presidente Quintana al 500 bis. Fue trasladada al Heca
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Ovación
Newells: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Newells: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Dakar 2026: la última etapa maratón del desierto les jugó una mala pasada a los argentinos

Dakar 2026: la última etapa maratón del desierto les jugó una mala pasada a los argentinos

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Policiales
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación
La Ciudad

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
Salud

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero
POLICIALES

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
Política

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU
Salud

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA
Ovación

Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario
La Ciudad

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración
Información General

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda
Policiales

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano
La Ciudad

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos