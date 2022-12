La inversión extranjera directa mejoró 46,3% en forma interanual en 2021

La organización dirigida por el costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs advirtió que el panorama para 2022 “es de una enorme incertidumbre”, con un “deterioro de expectativas” y una “aceleración de la inflación en la región y el mundo”.

La Argentina se mantuvo en 2021 en el sexto puesto entre los países de América latina y el Caribe por los montos de IED recibidos, en una lista encabezada por Brasil (u$s 46.441 millones), seguido por México (u$s 33.439 millones), Chile (u$s 15.252 millones), Colombia (u$s 9.727 millones) y Perú (u$s 7.455 millones).

El peso de las entradas de IED en el producto de la región alcanzó el 2,9%, un desempeño que “aún está por debajo de lo observado durante la década de 2010”, en la que se promedió un 3,5%.

En la suba anual del 40,7% incidieron “los elevados crecimientos de la IED en Chile (66%) y el Perú (919%) en América del Sur y de Guatemala (273%) y Panamá (163%) en Centroamérica”.

En Argentina, la Cepal destacó los anuncios de proyectos de inversión extranjera en los sectores de hidrocarburos, en la zona de Vaca Muerta; minerales, con emprendimientos en el noroeste; y telecomunicaciones, con el cableado submarino “de mayores dimensiones del mundo”.