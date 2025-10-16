La inflación de Santa Fe superó a la nacional en septiembre

El Indice de Precios al Consumidor de la provincia subió 2,3% el mes pasado, contra el 2,1% que midió el Indec. Educación y transporte encabezaron las subas. Alerta por el índice mayorista

La inflación fue de 2,3% en Santa Fe durante septiembre, según el Ipec.

En Santa Fe, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre subió 2,3%, dos décimas por encima del indicador nacional. Según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), la inflación acumuló una suba de 23,3% en nueve meses y de 32,3% en un año.

Educación (3,5%) y transporte y comunicaciones (3,4%) encabezaron las subas del mes pasado , seguidos por otros bienes y servicios (2,9%). Vivienda y servicios básicos, y atención médica y gastos para la salud mostraron incrementos de 2,4% en ambos casos.

Luego se ubicó la inflación en alimentos (2%) , mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%), esparcimiento (1,4%) e indumentaria (1%) cerraron la tabla.

La inflación de septiembre en Santa Fe fue la más alta en cinco meses . Frutas (5,7%) y verduras (5,6%) fueron los artículos que presentaron mayores incrementos. El transporte público de pasajeros mostró una suba de 5,5% . Combustibles y lubricantes aumentaron 4,2% y los alquileres de vivienda un 3,2%. Los artículos de cuidado personal se elevaron 3,1%

Inflación mayorista

En tanto, la inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre, el nivel máximo de un año y medio. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los precios de productos importados saltaron 9% tras la suba del dólar. Los artículos nacionales arrojaron un alza promedio del 3,3%.

Mientras los bienes primarios subieron 4%, las manufacturas lo hicieron en un 3,2%. El martes, el organismo informó también una aceleración en la inflación minorista, que pasó del 1,9% al 2,1%.