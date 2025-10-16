La Capital | Economía | inflación

La inflación de Santa Fe superó a la nacional en septiembre

El Indice de Precios al Consumidor de la provincia subió 2,3% el mes pasado, contra el 2,1% que midió el Indec. Educación y transporte encabezaron las subas. Alerta por el índice mayorista

16 de octubre 2025 · 22:53hs
La inflación fue de 2

La inflación fue de 2,3%  en Santa Fe durante septiembre, según el Ipec.

En Santa Fe, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre subió 2,3%, dos décimas por encima del indicador nacional. Según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), la inflación acumuló una suba de 23,3% en nueve meses y de 32,3% en un año.

Educación (3,5%) y transporte y comunicaciones (3,4%) encabezaron las subas del mes pasado, seguidos por otros bienes y servicios (2,9%). Vivienda y servicios básicos, y atención médica y gastos para la salud mostraron incrementos de 2,4% en ambos casos.

Luego se ubicó la inflación en alimentos (2%), mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%), esparcimiento (1,4%) e indumentaria (1%) cerraron la tabla.

La inflación de septiembre en Santa Fe fue la más alta en cinco meses. Frutas (5,7%) y verduras (5,6%) fueron los artículos que presentaron mayores incrementos. El transporte público de pasajeros mostró una suba de 5,5%. Combustibles y lubricantes aumentaron 4,2% y los alquileres de vivienda un 3,2%. Los artículos de cuidado personal se elevaron 3,1%

Inflación mayorista

En tanto, la inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre, el nivel máximo de un año y medio. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los precios de productos importados saltaron 9% tras la suba del dólar. Los artículos nacionales arrojaron un alza promedio del 3,3%.

Mientras los bienes primarios subieron 4%, las manufacturas lo hicieron en un 3,2%. El martes, el organismo informó también una aceleración en la inflación minorista, que pasó del 1,9% al 2,1%.

Noticias relacionadas
pese otra intervencion de eeuu, el dolar subio por tercer dia: que paso con el blue en rosario

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

La industria siderúrgica es una de las que tracciona para abajo a la actividad fabril santafesina.

La producción industrial de Santa Fe bajó 0,6% en agosto

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un discurso virtual en el Coloquio de Idea.

Caputo prometió una reforma laboral "más ágil" y negó una devaluación

Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Ver comentarios

Las más leídas

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Lo último

Recorrida por Pichincha

Recorrida por Pichincha

Master Class en Rouge de Alto Rosario

Master Class en Rouge de Alto Rosario

Murió Ace Frehley, uno de los guitarristas originales de Kiss

Murió Ace Frehley, uno de los guitarristas originales de Kiss

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Ovación
El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Policiales
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: Tengo miedo, no quiero morir
Información General

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: "Tengo miedo, no quiero morir"

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario