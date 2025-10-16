La inflación de Santa Fe superó a la nacional en septiembre

Información General
La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: "Tengo miedo, no quiero morir"
La Ciudad
Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad
Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
LA CIUDAD
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
Política
Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Información General
Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
POLICIALES
Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES
Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
LA CIUDAD
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Información General
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
La Ciudad
Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Política
Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
La Ciudad
Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
Policiales
Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
Información General
Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
Economía
Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Política
Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"
Política
La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario