Master Class en Rouge de Alto Rosario

17 de octubre 2025 · 00:00hs
Meli de Gásperi

Meli de Gásperi, Catalina Garcilazo, Angie Salazar, Melisa y Lourdes Puppo

La perfumería Rouge, organizó una Master Class en vivo para clientes. Además todas las invitadas recibieron regalos y descuentos. Una linda tarde también para irse más linda y bien perfumada.

02 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Karina González, Nuria Fernández y Mabel Pellegrini

Karina González, Nuria Fernández y Mabel Pellegrini

03 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Carolina Cimino, Valentina Balassone, Belén Cimino, Agustín Taborda y Facundo Mercado

Carolina Cimino, Valentina Balassone, Belén Cimino, Agustín Taborda y Facundo Mercado

04 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Darya Skryponova y Richard Obando

Darya Skryponova y Richard Obando

06 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Pamela Ayala, Florencia Caldelari y Malena Parisi

Pamela Ayala, Florencia Caldelari y Malena Parisi

08 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Daiana Chaz, Florencia Caldelari y Verónica Sánchez

Daiana Chaz, Florencia Caldelari y Verónica Sánchez

09 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Alma Beltrán y Alexis Boffi

Alma Beltrán y Alexis Boffi

11 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Flor Caldelari y Silvia Vago

Flor Caldelari y Silvia Vago

12 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Silvia Vago, Dalila Plano y Daiana Chaz

Silvia Vago, Dalila Plano y Daiana Chaz

13 Alto Rosario Rouge 10-10-25
Vero Sanz y Alexis Boffi

Vero Sanz y Alexis Boffi

