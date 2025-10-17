La Capital | Es Social | Pichincha

Recorrida por Pichincha

17 de octubre 2025 · 00:00hs
Gabriela Bernhardt y Alejandro Amadeo

Gabriela Bernhardt y Alejandro Amadeo

Una nueva noche nos encontró en Pichincha recorriendo bares y restó, y siempre la buena onda de los concurrentes es una característica de los encuentros.

06Pichincha 30-08-25
Valentín de Luca y Valentina Stralla

Valentín de Luca y Valentina Stralla

07Pichincha 30-08-25
Brenda Ayelén y Milena Moyano

Brenda Ayelén y Milena Moyano

14Pichincha 30-08-25
Martina Brecina y Santiago del Aquila

Martina Brecina y Santiago del Aquila

17Pichincha 30-08-25
Mónica Picia y Patricia Dabat

Mónica Picia y Patricia Dabat

01Pichincha 30-08-25
Lucas di Lena, Ramiro y Nicolás Arballo y José Martín

Lucas di Lena, Ramiro y Nicolás Arballo y José Martín

02Pichincha 30-08-25
Héctor y Lola Rojas

Héctor y Lola Rojas

03Pichincha 30-08-25
Federico Tejeda y María Sol Ramallo

Federico Tejeda y María Sol Ramallo

04Pichincha 30-08-25
Valentina Entreconti y Nicolás Tortosa

Valentina Entreconti y Nicolás Tortosa

06Pichincha 30-08-25
Valentín de Luca y Valentina Strallia

Valentín de Luca y Valentina Strallia

Noticias relacionadas
Nélida Lagier y Naiara Cerquetti

Re/max inauguró nuevas oficinas

finhabitat 2025, el workshop del foro de la vivienda

FinHabitat 2025, el Workshop del Foro de la Vivienda

Ver comentarios

Las más leídas

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Lo último

Recorrida por Pichincha

Recorrida por Pichincha

Master Class en Rouge de Alto Rosario

Master Class en Rouge de Alto Rosario

Murió Ace Frehley, uno de los guitarristas originales de Kiss

Murió Ace Frehley, uno de los guitarristas originales de Kiss

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Misterio en Santa Fe: una luz flotante alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Ovación
El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Policiales
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: Tengo miedo, no quiero morir
Información General

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: "Tengo miedo, no quiero morir"

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario