La inflación de alimentos se aceleró en septiembre La proyección mensual de aumentos en el segmento de alimentos ya se ubica en 3%, en medio de la volatilidad del dólar 24 de octubre 2025 · 20:23hs

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital La medición de EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto, posiciona el alza de alimentos en 2,9% para el décimo mes del año,

La inflación de alimentos se recalienta, en medio de la volatilidad del dólar, y ya se proyecta entre el 2,9% y el 3% para octubre, según consultoras privadas.

En septiembre, el aumento en este rubro había sido de 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo a la consultora LCG, la proyección mensual de aumentos en el segmento de alimentos ya se ubica en 3%. El alza se explica por la suba de 3,7% en productos lácteos y huevos, así como también por el avance de 3,2% de bebidas e infusiones para consumir en el hogar, mientras que en el otro extremo las verduras bajaron 2,1%.

Carnes y lácteos La medición de EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, posiciona el alza de alimentos en 2,9% para el décimo mes del año, traccionado por el aumento de 3,4% de alimentos consumidos fuera del hogar y un 2,8% dentro del hogar.

Durante la tercera semana de medición, las carnes mostraron una tendencia estable, pese a que hubo una suba mayorista de 5% del novillo. La categoría de productos lácteos y huevos registró un aumento del 1,6% en la semana, impulsada por las subas en el precio de los huevos (5,3%) y la leche fluida (2,7%).