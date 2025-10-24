Consultoras miden una pronunciada baja de la actividad económica

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en agosto la economía rebotó 0,3% versus julio, cortando así una racha de tres caídas al hilo

La consultora Analytica pronosticó una merma del 0,3% en la economía de septiembre. Lo hizo a través de un índice que utiliza datos de alta frecuencia, con elevada correlación con el Emae.

Tras un tenue rebote en agosto, la actividad económica habría vuelto a caer en septiembre , según las primeras estimaciones privadas. De este modo, se confirmaría la recesión , ya que se trataría del segundo retroceso trimestral consecutivo.

La consultora Equilibra calculó una contracción mensual del 1% en su propio Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de septiembre. Esto fue explicado por un retroceso del 1,3% en el indicador que excluye al sector agropecuario.

Según la entidad, la actividad del noveno mes del año se ubicó un 2% por debajo del nivel de febrero . “En la medición desestacionalizada se observa una caída de 0,7% entre el segundo y el tercer trimestre”, subrayó el informe. Como es la segunda baja consecutiva, formalmente está en recesión .

Por su parte, la consultora Analytica pronosticó una merma del 0,3% en la economía de septiembre. Lo hizo a través de un índice que utiliza datos de alta frecuencia, con elevada correlación con el Emae.

“La actividad retrocedió en un contexto marcado por la inestabilidad de precios relativos, evidenciando comportamientos dispares entre sectores”, detalló la consultora.

Diferencias con el Indec

Con la misma tónica, Orlando Ferreres & Asociados informó que su Indice de Producción Industrial (IPI) se hundió 3% en septiembre, respecto de agosto. “La actividad industrial se encamina a cerrar el año en caída con algunas excepciones sectoriales”, advirtió.

En la semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en agosto la economía rebotó 0,3% versus julio, cortando así una racha de tres caídas al hilo.