La Capital | Economía | Matías Kulfas

Matías Kulfas: "La economía argentina ya está en una recesión"

El economista analizó el escenario en la previa a las elecciones. Señaló que la intervención del Tesoro de EEUU es “darle combustible a un auto chocado”

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

24 de octubre 2025 · 20:21hs
El economista Matías Kulfas dio una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas (UNR) organizada por UxU.

El economista Matías Kulfas dio una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas (UNR) organizada por UxU.

El presidente hizo un ajuste y logró el equilibrio fiscal casi desde el día uno, pero lejos de haber solucionado el problema macro en su conjunto, lo que generó fue una crisis externa cada seis meses”. La cita pertenece al economista Matías Kulfas, quien participó de una conferencia organizada por el espacio Unidad por la Universidad (UxU) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR.

El ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación explicó que la economía llega con la lengua afuera al final del proceso electoral como consecuencia de “un montón de errores propios del gobierno”. Entre ellos, “la eliminación de las Lefi en un contexto de tensión cambiaria, la no acumulación de reservas y el pronóstico erróneo de que el dólar se acercaría al piso de la banda”.

Este esquema de dólar barato sin acumulación de reservas, sostenido con endeudamiento y carry trade se agotó, perdió la confianza de muchos inversores al punto que hoy está en cuestión la sostenibilidad de la deuda”, dijo. En este marco, la intervención inédita del Tesoro de los Estados Unidos, aseguró, es como “darle combustible a un auto que está chocado”.

A partir del lunes, opinó, “el gobierno va a tener que tomar medidas”. Consideró obvio que “el tipo de cambio tendrá que acomodarse a un nivel que le permita al gobierno acumular reservas” pero advirtió que el reseteo que necesita la economía argentina “es mucho más profundo que devaluar”.

“Son muchas cosas las que van a tener que revisarse de la política económica, todo este combo fue letal para el sistema productivo. La industria, la construcción y las economías regionales están muy golpeadas, y son contados con los dedos de una mano los sectores a los que les fue bien”, dijo.

El talón de Aquiles del programa económico

Kulfas remarcó que durante el último año y medio “se dio algo muy particular en Argentina”, que es la coincidencia de economistas de distintas corrientes en señalar que “el gran talón de Aquiles del programa de Milei estaba en el sector externo, en una equivocada política cambiaria que tarde o temprano iba a generar un problema serio”.

“La respuesta del presidente y su equipo siempre fue muy agresiva, se obstinan tanto en persistir en los errores que cuesta prever qué van a hacer luego de las elecciones”, aclaró.

De todos modos, consideró que “la lógica indicaría que la banda superior debería desaparecer o en principio extenderse un poco para ver si, de esa manera, el gobierno logra estabilizar la tensión en el mercado de cambios”.

Esa tensión, aclaró, ya estaba desde julio, antes del resultado electoral de septiembre y se generó porque el gobierno, “a pesar de haber recibido los dólares del FMI, a pesar de haber estimulado una buena liquidación de la cosecha en entre abril y junio con la baja de retenciones, no aprovechó para acumular reservas, generó una expectativa de un dólar a la baja que no se no se cumplió, inyectó liquidez y generó un descalabro en el mercado de dinero en Argentina”.

Aunque ve al gobierno “muy falto de reacción”, el autor del libro “Producir en la nueva globalización” entiende que hay condiciones para pensar, luego de las elecciones, en un “esquema de consenso” para estabilizar “la macro en serio”.

Es decir, para que “además de la cuestión fiscal se pueda revisar la manera en que se llega al equilibrio”.

Equilibrio fiscal en Argentina

“El equilibrio fiscal es necesario en este contexto de falta de financiamiento pero no hay una sola manera de alcanzarlo. Este gobierno empezó a regalar ingresos y además piensa que los evasores son héroes, entonces hay un problema serio para mejorar los ingresos fiscales”, señaló.

Y agregó: “Respecto de los gastos, no se puede tener un país sin obra pública, pone en serio riesgo tanto la seguridad de los argentinos como la competitividad”.

A su juicio, este nuevo consenso debe incluir la búsqueda de un equilibrio externo a través de “una estrategia cambiaria más consistente”. Esto implica contar con “un dólar más competitivo, no recontra alto pero sí que sea estable en términos reales”. También con una política industrial y energética.

Ha sido mucho el daño de Milei pero también va generando aprendizajes en la dirigencia política y creo que esto puede fructificar en un nuevo proyecto político y económico”, dijo.

Kulfas explicó que desde abril, el tipo de cambio se movió para arriba y la inflación no evolucionó al mismo ritmo. “Esto permite un tipo de cambio real un poquito más alto y puede ser una base para reconstruir la economía productiva”, señaló.

Aclaró que “en el corto plazo este movimiento es recesivo porque obviamente va a generar es un atraso salarial en el corto plazo sobre ingresos que ya están golpeados”. La economía argentina, aseguró, “ya está en una recesión que probablemente se consolide en los próximos meses”.

Noticias relacionadas
En la última rueda de la semana el dólar oficial cerró a $1.515 para la venta.

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda

En la última rueda de la semana el dólar oficial cerró a $1.515 para la venta.

El Tesoro de EEUU volvió a intervenir para bajar la cotización del dólar

Importaciones y línea blanca. La crisis hace estragos en los sectores industriales.

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

El peso de la canasta básica. Las frutas aumentaron 13,8% en septiembre.

Para arriba: la canasta básica de alimentos subió 2,6% en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Lo último

Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Netflix: el caso real detrás de 27 Noches, la película argentina furor en la plataforma

Netflix: el caso real detrás de "27 Noches", la película argentina furor en la plataforma

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda
Economía

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Ovación
Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Por Carlos Durhand
Ovación

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Policiales
Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

La Ciudad
El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque copian el método del kirchnerismo
Política

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes