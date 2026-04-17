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La industria trabaja al 54,6% de su potencial, el nivel más bajo desde 2002

El Indec difundió el indicador de utilización de la capacidad instalada en las fábricas durante febrero. La metalmecánica produce al 33,9%

17 de abril 2026 · 20:07hs
La industria automotriz trabajó al 38

Foto: Archivo La Capital

La industria automotriz trabajó al 38,9% de su capacidad en febrero.

La industria manufacturera registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las fábricas funcionan al 54,6% de su potencial. La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.

Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector. La principal incidencia negativa en febrero se verificó en la metalmecánica, al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%. Este nivel fue inferior al 44% del año previo. Esto respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También resaltó un derrumbe interanual de casi 16 puntos porcentuales en la industria automotriz, que usó solo el 38,9% de su capacidad. En la misma sintonía, la caída anual del 14% en la producción de acero provocó que las industrias metálicas básicas sea otro de los rubros que más se contrajo versus 2025.

Bloque por bloque

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), industrias metálicas básicas (59,7%) y productos alimenticios y bebidas (58,6%). En el otro extremo, se ubicaron debajo del nivel general la edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica (33,9%).

Los analistas suelen recomendar analizar los datos industriales del primer bimestre en su conjunto, ya que en cada inicio de año las fábricas realizan paradas de planta por vacaciones, que a veces se implementan en enero y a veces en febrero. Siguiendo esta sugerencia, el promedio de utilización de capacidad instalada de la industria durante el primer bimestre fue de 54,1%.

La cifra resultó 2,7 puntos porcentuales (p.p) menor a la del mismo período del año pasado (56,8%). Asimismo, hay que remontarse al primer bimestre de 2002, período sumamente crítico de la economía argentina tras el estallido de la convertibilidad, para encontrar un valor más acotado (49,6%).

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