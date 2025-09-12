La Capital | Ovación | Jadar

No terminaron, pero los Jadar ya se ganaron un lugar en el ciclo olímpico

El éxito de los juegos está asegurado y los resultados están a la vista. Atletas, dirigentes y el público ya dieron su veredicto en Rosario y la provincia

Pablo Mihal

Pablo Mihal

12 de septiembre 2025 · 21:30hs
El seleccionado masculino de vóley de Santa Fe se llevó la medalla de oro tras vencer en la final a San Juan.

El seleccionado masculino de vóley de Santa Fe se llevó la medalla de oro tras vencer en la final a San Juan.

Con los Jadar en pleno desarrollo en Rosario, Rafaela y Santa Fe, con muchas disciplinas que ya conocieron sus campeones y en otras que están en camino, todos los que han transitado alguna vez un ciclo olímpico coinciden en afirmar que los Juegos se transformaron en el primer eslabón de esa cadena y que llegaron para quedarse.

Así lo afirmó el campeón olímpico de taekwondo Sebastián Crismanich cuando dijo: “Rosario es el punto de partida de un nuevo sueño olímpico”. Y el mismísimo Daniel Castellani, histórico jugador de la selección argentina de vóley y hoy entrenador del seleccionado femenino, al destacar que “estos Juegos marcan el inicio del camino olímpico. Son el punto de partida de entrenamientos, sacrificios, resiliencia, logros y frustraciones que después encuentran coronación en un Juego Olímpico. Ponen en marcha la ilusión de atletas, entrenadores, federaciones y familias en todo el país, y arrancan justamente en Rosario”.

La actividad de la cuarta jornada arrancó bien temprano. Mientras Carlos Marino y la tenista olímpica rosarina Nadia Podoroska disertaban en el auditorio del Club Atlético Provincial, el Fun Fest de calle Oroño empezó a llenarse de gente presagiando un fin de semana de lleno total.

Olímpica y participante. "Como rosarina, me encanta estar participando en la primera edición de los Jadar", destacó Joana Palacios, olímpica en Río 2016 en levantamiento de pesas.

Olímpica y participante. “Como rosarina, me encanta estar participando en la primera edición de los Jadar”, destacó Joana Palacios, olímpica en Río 2016 en levantamiento de pesas.

Mucha actividad en los Jadar

Deportivamente hubo actividad en las tres subsedes y se definieron varios campeones. En Rosario, la provincia dio la nota en los deportes de conjunto ya que el rugby, en su versión de seven, cosechó la medalla de oro en la rama masculina y otro tanto ocurrió con los equipos masculino y femenino de vóley en el club Náutico Avellaneda.

En cuanto al rugby, Santa Fe se quedó con el primer puesto tras derrotar a Entre Ríos 50-0 y a Tucumán 31-7 en sendos partidos jugados en la cancha del club Gimnasia y Esgrima.

Formaron parte del plantel campeón que condujo Fernando Bilbao, los jugadores Gino Dicapua, Mateo Tanoni, Francisco Basso, Ignacio Zabella, Santiago Vitola, Manuel Prieto, Valentino González Ansaldi, Manuel Ordiz, Juan Cruz Faura, Pedro Selva, Gonzalo Fraga, Benjamín Ordiz, Juan Cruz Faura, Nahuel Romero y Mateo Farías.

En vóley, en tanto, las mujeres vencieron en la final a Córdoba y los varones hicieron lo propio con San Juan.

Castellani, de visita. Daniel Castellani pasó por los Jadar. "Me llevé una grata sorpresa. La organización, la cantidad de gente, los detalles… esto se vive como un evento internacional", dijo.

Castellani, de visita. Daniel Castellani pasó por los Jadar. “Me llevé una grata sorpresa. La organización, la cantidad de gente, los detalles… esto se vive como un evento internacional”, dijo.

Formaron parte del plantel femenino las jugadoras Giulianna Sorrentino, Camila Monguzzi, Julia Paulini, Costanza Galimberti, Emma Oldani, Valentina Bini, Lucía Mezzo, Emma Williner, Micol Etcheverry, Alma Morselli, Avril Chort, Josefina Suñe, Martina Quinteros e Isabella Stumpo, mientras que el plantel masculino lo conformaron Agustín Boeri, Ivo Osatinsky, Manuel Vilches, Jerónimo Rodríguez Tejero, Mirko Marzi, Marcos Arcangeli, Lautaro Priotti, Lautaro Crivellari Venturini, Emanuel Galassi, Ignacio Chemes, Valentín Chacón, Lautaro Masin, Francisco Viale Tassile y Matías Díaz.

Golf, pelota, triatlón y demás

En golf, luego de disputarse la tercera ronda en los links del Jockey Club Rosario, Agustina Bonino firmó una tarjeta con 230 golpes (77+73+80) para quedarse con el tercer puesto y la consiguiente medalla de bronce.

En el Club Huracán, tras vencer a Entre Ríos 9-12; 12-9 y 7-5, el equipo de dobles femenino de Santa Fe logró el tercer puesto en pelota y se quedó con el bronce.

En la subsede Santa Fe, una de las competencias que se disputó este viernes fue el triatlón. La prueba contó con un interesante marco de público, que presenció una competencia con atletas de nivel olímpico. Tal es el caso de Romina Biagioli, oriunda de Córdoba, quien participó en Tokio 2020 y París 2024, y se consagró campeona nacional de triatlón en Jadar 2025.

En la competencia de triatlón masculino, el santafesino Bautista Arbizu terminó en cuarto lugar. Sin embargo, se colgó la medalla de bronce al lograr el tercer mejor tiempo en parejas junto a su compañero de delegación Santiago De Guio.

La laguna Setúbal y el autódromo rafaelino

En cuanto al canotaje, disputado en la laguna Setubal, la dupla Benjamín Cardozo/Facundo Pagiola ganaron la medalla de oro en C2 500 metros masculino, al igual que el binomio integrado por Pamela Basualdo y Chiara Gutiérrez en C2 500 metros femenino. En K2 500, Costanza Gasparoni y Paulina Contini ganaron la medalla de plata.

Las recorridas, un éxito. Solamente este viernes, alrededor de 7 mil chicos participaron del evento multideportivo con recorridas guiadas organizadas por el Comité Organizador.

Las recorridas, un éxito. Solamente este viernes, alrededor de 7 mil chicos participaron del evento multideportivo con recorridas guiadas organizadas por el Comité Organizador.

En el autodromo de Rafaela, en ciclismo ruta, en la prueba contrareloj masculina Juan Manuel Aguirre se quedó con la medalla de plata. En la contrareloj femenino, Jennifer Francone se adueñó de la presea plateada y María Yanina Acosta de la de bronce.

