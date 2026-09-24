Buscan completar un gasoducto clave para abastecer a la industria santafesina

El gremio petroquímico presentó una iniciativa para completar unos 524 kilómetros de infraestructura y conectar a la industria santafesina con el gas de Vaca Muerta. También expuso sobre el impacto del cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto General San Martín

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) llevó al Congreso de la Nación su propuesta para finalizar el gasoducto Salliqueló-San Jerónimo , una obra que considera estratégica para conectar a la industria santafesina con el gas de Vaca Muerta y mejorar el abastecimiento energético de los principales polos productivos de la provincia.

El gremio presentó el anteproyecto durante una reunión informativa de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada Julia Strada (Unión por la Patria). La iniciativa contempla la construcción de aproximadamente 524 kilómetros de gasoducto, con capacidad para transportar hasta 21 millones de metros cúbicos de gas diarios adicionales.

Según las estimaciones incluidas en la propuesta del Soepu, la concreción de la obra podría generar un ahorro de entre u$s 2.000 millones y u$s 3.000 millones anuales para el país , a partir de una reducción de las importaciones energéticas y de la posibilidad de incrementar las exportaciones.

El planteo apunta especialmente al impacto que tendría una mayor disponibilidad de gas sobre el entramado industrial de Santa Fe . Entre los sectores potencialmente beneficiados aparecen la petroquímica, la industria aceitera, siderúrgica, metalmecánica y alimenticia, actividades con fuerte presencia en el corredor productivo provincial.

La presentación del proyecto se produjo en una reunión en la que también se analizaron distintos conflictos laborales e industriales del país. Allí participaron trabajadores afectados por las situaciones de Granja Tres Arroyos, Expreso Brío, Textil Emilio Alal y UnionBat, entre otras empresas.

En ese contexto, el Soepu expuso sobre el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto General San Martín, la única instalación del país dedicada a la elaboración de ese insumo.

Federico Soromello, delegado de Pampa Energía, advirtió que el impacto excede la pérdida de los puestos de trabajo porque también implica discontinuar una producción utilizada por distintas ramas industriales, entre ellas la fabricación de neumáticos, mangueras y correas. “Éramos la única planta del país que producía caucho sintético, una materia prima que se utiliza para fabricar neumáticos, mangueras y muchos otros productos. No solo perdimos nuestro trabajo, también se perdió una producción que ahora Argentina va a tener que traer de afuera”, señaló Soromello.

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El dirigente también puso el foco en la situación de los trabajadores de mayor antigüedad que quedaron afectados por el cierre. Según explicó, algunos llevaban entre 20 y 30 años en la fábrica y enfrentan ahora dificultades para reinsertarse laboralmente.

Una agenda industrial para Santa Fe

Para el Soepu, el proyecto del gasoducto aparece directamente relacionado con la discusión sobre el futuro de la industria. Juan Cappa, secretario adjunto del sindicato, sostuvo que completar la infraestructura permitiría aprovechar las reservas de Vaca Muerta para abastecer a los centros productivos. “Tenemos una de las reservas de gas más importantes del mundo y necesitamos que esa riqueza llegue a nuestras industrias. El gas tiene que llegar a Santa Fe, a sus fábricas, a las pymes y a cada región del país que necesita energía para producir”, afirmó.

En paralelo con la presentación legislativa, representantes del sindicato mantuvieron una reunión con el diputado nacional Mario “Paco” Manrique (Unión por la Patria), también secretario general adjunto del Smata, con el objetivo de incorporar el gasoducto a las iniciativas industriales que impulsa en el marco de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira).

El objetivo del Soepu es sumar respaldos para que la finalización del Salliqueló-San Jerónimo forme parte de una agenda más amplia vinculada con infraestructura energética, producción y trabajo.