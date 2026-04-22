Kicillof se mete en el conflicto por el cierre de la planta de Fate

Legisladores nacionales de su espacio político impulsan proyectos para declarar en emergencia al sector del neumático y para posibilitar la recuperación de la fábrica. Tensa negociación de la empresa con el gremio

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se involucró de lleno en la pelea para revertir la decisión de la empresa Fate de cerrar la planta de neumáticos de San Fernando. Legisladores nacionales de su espacio político presentaron dos proyectos de ley en el Congreso. Uno que declara la “emergencia nacional” en esa industria y otro que plantea la “ocupación temporal” de la planta, por considerarla crítica para la economía del país.

Es que el conflicto por el cierre de la fábrica de neumáticos atraviesa un nuevo punto de inflexión, luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En la audiencia del martes, la compañía rechazó la convocatoria a nuevas reuniones.

Durante el encuentro, el sindicato puso el foco en la reciente presentación de dos proyectos de ley en el Congreso nacional, impulsados por diputados vinculados al oficialismo bonaerense y al espacio del gobernador Kicillof. El primero propone declarar la “emergencia nacional de la industria del neumático”, con un esquema de protección que incluye medidas arancelarias, tributarias y aduaneras. El segundo avanza un paso más allá al plantear la “ocupación temporal” de Fate, bajo el argumento de que su actividad reviste un carácter de interés nacional.

Ambas iniciativas se suman a otros proyectos presentados en la Legislatura bonaerense, que coinciden en esos ejes.

El Sutna venía reclamando que el gobernador se involucre más activamente. Incluso presentó un pedido formal en la gobernación para concretar una reunión, que todavía no obtuvo respuesta.

Neuquén va por el IVA

En otro orden, El gobernador neuquino Rolando Figueroa se subió a los planes de reforma tributaria y coparticipación que propone la Casa Rosada al avalar la propuesta de un IVA diferencial para las provincias. “Si se establece, Neuquén va a tener un IVA más barato”, desafió.

Desde el año pasado, el gobierno nacional viene fogoneando la idea de crear un IVA mochila que reemplace a Ingresos Brutos y que permita a las provincias poner alícuotas que compitan entre sí. Los gobernadores se mostraron reacios a esa discusión. Pero Figueroa se salió del molde planteó el desafío a través de redes sociales: “Si se establece un IVA diferencial para poder cobrarlo las provincias, Neuquén va a tener un IVA más barato”.

En el caso del IVA, un tributo coparticipable, Neuquén integra el grupo de provincias que podría recibirlo sin perder dinero. Hay jurisdicciones que aportan más de lo que reciben y otras reciben más de lo que aportan. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que hay 18 que si tuvieran IVA local, tendrían que subir la alícuota por encima del 21% para seguir cobrando la misma plata que perciben ahora.