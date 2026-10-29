TPR participó en la Ronda de Negocios Rigi y presentó su oferta logística para la minería

Terminal Puerto Rosario (TPR) participó en la primera Ronda de Negocios Rigi, realizada en La Fluvial de Rosario y organizada por el Ministerio de Economía de la Nación y el gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El encuentro fue inaugurado por altas autoridades del gobierno nacional y el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, con la participación de gobernadores de provincias mineras e industriales, que destacaron el impulso de los grandes proyectos de inversión y las oportunidades que abren para los proveedores nacionales.

TPR integró el panel de desarrollo de proveedores junto a las principales operadoras mineras del país. Allí presentó su Plan de Desarrollo y los servicios que ofrece a la minería en toda la cadena: suministros e insumos de importación, carga de proyecto para la construcción y exportación del recurso.

Como el primer puerto de aguas profundas de la Hidrovía y el puerto oceánico más cercano al NOA y Cuyo, TPR es una terminal multipropósito y multimodal que ya forma parte de la cadena de valor minera: transfiere o ha movilizado litio, plata, plomo, hierro y zinc, y se prepara para el cobre.

Como puerto seguro y con licencia ambiental, con accesos que no interfieren con la ciudad, TPR se consolida como un socio en quien confiar y como el puerto para la minería argentina, comprometido con la sostenibilidad de Rosario y de la provincia de Santa Fe.