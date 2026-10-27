La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

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Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja
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El Niño y las elecciones frenan inversiones en el sector agropecuario
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Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
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La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos
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Trump denunció una "elección amañada" en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro
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Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo
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Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
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Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
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Belloso, ¿a la cancha?