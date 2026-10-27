La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero La automotriz Stellantis anunció la suspensión de las tareas hasta mediados de enero y anticipará las licencias de sus operarios 27 de octubre 2026 · 15:06hs

Stellantis anunció que suspenderá la producción de Peugeot y Fiat en El Palomar.

La automotriz Stellantis, que posee las fábricas de Fiat y Peugeot en Argentina, atraviesa un complejo panorama en el cierre de año y le anunció a sus operarios que a la mayoría de los 5 mil empleados que trabajan en las dos plantas se le anticiparán las vacaciones, con licencias distribuidas entre noviembre y diciembre, hasta retomar la actividad en enero.

Fuentes gremiales indicaron que la planta de Peugeot de El Palomar, Buenos Aires, dejó de operar este lunes y retomará los trabajos el 18 de enero de 2027 debido a la fuerte caída de ventas, especialmente en los modelos de Peugeot que se producen en el país, como el 208 y el 2008.

Según trascendió, durante dicho período está previsto que haya producción de vehículos solamente durante dos semanas entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, mientras que los días remanentes los operarios quedarán suspendidos o, hacia finales del 2026, con vacaciones anticipadas.

La planta de Córdoba se mantiene Además, se registraron caídas en el volumen de exportaciones de las flamantes pick ups que salen desde la planta de Córdoba, la Fiat Titano y la RAM Dakota, por lo que trabajan bajo un esquema de producción ralentizada, que también frenará la actividad a inicios de diciembre.

La Fiat Titano se produce en la fábrica que Stellantis tiene en Ferreyra, Córdoba. Por otro lado, la línea de producción del Fiat Cronos continuará trabajando con normalidad hasta fin de año en la fábrica de Córdoba y está previsto un inicio de producción sin inconvenientes en la nueva fábrica que será inaugurada en el predio industrial cordobés en noviembre, para abastecer de motores nafteros e híbridos tanto a las pick ups como a otras plantas donde se fabrican modelos de Stellantis en Uruguay y en Brasil. >> Leer más: Autos 0 km sin rueda de auxilio: la novedad que llega a Rosario y preocupa por el estado de las rutas Desde Stellantis aclararon que no se realizaron despidos de operarios y, hace apenas unos días, Martín Zuppi, titular de la filial, descartó que alguna de las dos fábricas argentina cerrara sus puertas.