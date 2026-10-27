Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos

La planta que la multinacional opera en Campana dejará de productir, según denunció el sindicato de químicos. La multinacional dijo que es más barato traer el producto desde China

La empresa multinacional Bunge anunció el cierre de su planta de fertilizantes en la localidad bonaerense Campana. Por esa decisión, quedarán sin empleo 200 trabajadores. El secretario general del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate, Oscar Casco, adelantó que se presentarán ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para intentar evitar el cierre de la fábrica y sostener los puestos laborales.

En una reunión con trabajadores, directivos de la empresa explicaron que dejó de ser competitivo fabricar en el país tiosulfato de amonio, un fertilizante a base de azufre y amoníaco, y que resulta más barato importarlo desde China. El sindicalista señaló que la noticia llegó mientras la planta se encontraba en una parada anual programada para realizar reparaciones.

El dirigente detalló que en la planta trabajan entre 80 y 90 personas bajo convenio del sindicato Químico y otras 25 a 30 fuera de convenio. A ellas se suman trabajadores de mantenimiento, vigilancia, comedor, limpieza y otras actividades vinculadas. En total, calculó que alrededor de 200 personas se quedan sin trabajo.

La política de apertura indiscriminada de importaciones del gobierno y la reducción de aranceles para productos químicos que se producen fuera de Argentina son los principales motivos del cierre. A esto se suman los altos costos de las materias primas y la energía que dificultan la competencia con productos chinos. Casco explicó que la empresa no había planteado dificultades económicas en las negociaciones previas: recordó que en mayo firmó un acuerdo paritario junto con otras compañías de la actividad sin advertir problemas.

El sindicato presentará una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo para solicitar una audiencia. "Nuestra intención de nosotros es revertir esta situación y pelear los puestos de trabajo", afirmó Casco.

Los antecedentes

La planta que ahora pertenecía a Bunge comenzó a operar en 1968 y fue pionera en la producción de fertilizantes para el campo en América Latina. La fábrica primero estuvo a cargo de Petrosur, luego pasó a manos de Pérez Companc y después fue adquirida por Petrobras. En noviembre de 2009 fue finalmente adquirida por Bunge Argentina por aproximadamente 71 millones de dólares.

La región industrial de Zárate-Campana atraviesa una crisis en el sector químico y petroquímico, marcada por el cierre de fábricas, despidos y reducción de personal. Uno de los casos más importantes fue el de Clariant, la multinacional suiza que en junio de 2025 anunció el cierre definitivo de su planta de Zárate, con 42 trabajadores despedidos según el sindicato. Poco después, Archroma cerró sus instalaciones y desvinculó a otros 25 operarios.