Grandes inversores: una "promoción" que liquida a la industria nacional

La propuesta del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) incluida en el proyecto de ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados, significará “un cambio profundo en la matriz productiva del país”. Así lo señala el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en el que desmenuza esta propuesta y concluye que esa transformación no será para bien. Por el contrario, consagrará una peligrosa inequidad en el tratamiento fiscal, cambiario y jurídico a favor de grandes grupos económicos, en detrimento de los pequeños y medianos industriales nacionales. Y esto sin exigir contrapartida en materia de desarrollo productivo.

Un traje a medida

El Rigi incentiva el ingreso de proyectos con un mínimo de u$s 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años. Cede soberanía a la hora de controversias, que se resuelven en el Ciadi. No están establecidos sectores prioritarios, pero durante la sesión el diputado Miguel Angel Pichetto, retomando al presidente Milei, precisó lo que la ley no aclara: es para minería, petróleo y gas. A la usanza de los 90, también pueden computarse como proyectos, con iguales beneficios, las compras de acciones hasta 15%.