El salario formal no logra recuperarse: volvió a caer frente a la inflación de marzo

En marzo los ingresos formales subieron 3%, por debajo del IPC de 3,4%. El deterioro golpea tanto a trabajadores privados como estatales

Los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación en marzo y acumularon siete meses consecutivos de caída del poder adquisitivo. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos , los ingresos formales —que incluyen al sector privado registrado y al empleo público— crecieron 3% durante el tercer mes del año, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en ese período avanzó 3,4%.

La nueva caída consolida una tendencia que comenzó en septiembre del año pasado y que ya acumula una pérdida real de 4,67% para los trabajadores registrados .

El deterioro salarial volvió a mostrar diferencias entre sectores. Dentro del empleo formal privado, los salarios aumentaron 2,1% en marzo, quedando claramente rezagados frente a la inflación mensual. En el sector público, la mejora fue de 5%, impulsada principalmente por ajustes en salarios provinciales y nacionales, aunque el acumulado todavía refleja un fuerte atraso respecto del costo de vida.

En la comparación interanual, los salarios privados registrados avanzaron 27,5%, mientras que los del sector público crecieron 29,6%. Ambos quedaron por debajo de la inflación acumulada, que ronda el 32%.

El empleo no registrado

El único segmento que mostró mejoras muy por encima de los precios fue el empleo no registrado, cuyos ingresos subieron 74,4% interanual. Sin embargo, economistas advierten que ese comportamiento responde en gran parte a la fuerte licuación previa que sufrieron los trabajadores informales durante 2024 y a la volatilidad propia de ese segmento laboral.

La pérdida de capacidad de compra aparece además en un contexto de consumo todavía debilitado y señales de enfriamiento económico. Distintos relevamientos muestran que las ventas continúan por debajo de los niveles de años anteriores y que crecen los problemas de endeudamiento y mora entre las familias.

Los datos oficiales también reflejan un deterioro más profundo en el empleo estatal. En marzo, los salarios del subsector público nacional crecieron 5,8% mensual y los provinciales 4,7%, aunque ambos continúan mostrando pérdidas acumuladas frente a la inflación desde el inicio del actual ciclo económico.