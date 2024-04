Euforia en la city: caen los dólares paralelos y el riesgo país

Desde PPI inversiones sostuvieron que “hacia adelante con el comienzo del período de liquidación de la gruesa habrá un elevado flujo de divisas de exportaciones, lo que puede apreciar el peso. Ello es aún más cierto dentro de un contexto de cepo cambiario, que restringe la demanda de dólares”.

El valor del billete en el Banco Nación es de $ 881,50 y en el promedio de los bancos es de $ 905,06. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $ 1.409,60.

Efecto gruesa

El Banco Central cerró otra jornada con compra de divisas, en un mercado de cambios que comienza a tomar volúmenes más importantes tras el inicio de la cosecha gruesa. El volumen operado el viernes en el segmento de contado fue de u$s 525,76 millones y la autoridad monetaria se quedó con u$s 319 millones.

De esta manera continúa con muy buen ritmo de compra de divisas al alcanzar u$s 1.032 millones en las primeras tres ruedas del mes y desde diciembre acumular u$s 12.408 millones. En tanto, las reservas brutas del Central aumentaron u$s 368 millones para finalizar la semana en u$s 28.763 millones.

La principal razón detrás de la recuperación de las reservas sigue siendo el atraso en el pago de importaciones que se traduce en un incremento de la deuda comercial de importadores, en más de u$s 9 mil millones.

En una entrevista, el presidente Javier Milei habló sobre la evolución del tipo de cambio oficial y confirmó que el crawling peg sigue 2% mensual. “No tiene ningún sentido acelerar la suba del tipo de cambio oficial”, dijo.

“¿Por qué tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el paralelo coincide con el oficial? ¿Qué estupidez es esa?”, dijo en diálogo con el medio estadounidense Bloomberg.

Fiesta en los bonos

Bajo esta coyuntura, el índice S&P Merval ganó en la última jornada de la semana un 2,6%, a 1.214.371,17 unidades, alentado por la mejora en empresas energéticas, tras el anuncio de un fuerte aumento de tarifas. Este indicador anotó un nivel máximo histórico en pesos de 1.334.440,11 unidades a inicios de febrero.

Por su parte, los principales bonos nominados en dólares cerraron en la bolsa porteña con alzas de hasta 2,4%, con lo que acumularon un avances de hasta 5,2% en la semana y del 55,6% en 2024, en momentos en que las paridades promedian el 52%.

“Los bonos en dólares vivieron la mejor semana en meses”, comentaron desde SBS. En EEUU cerraron con subas promedio de u$s 1,25, destacándose nuevamente el Global 2030 (había quedado rezagado con respecto al Bonar 2030, con el spread de legislación en mínimos). Así es que en la semana los soberanos HD acumulan subas del 6,5%.

La mejora en los activos se reflejó en el riesgo país, que cayó 4,2% hasta los 1.302 puntos básicos, su mínimo desde septiembre de 2020 cuando se comenzó con otra base de cálculos tras un gigante canje de deuda. A lo largo de la semana, este indicador medido por el banco J P.Morgan retrocedió 10,1%.

“En el marco de esta renovada historia argentina que Wall Street está empezando a comprar, los bonos Globales escalaron 57% desde el balotaje (presidencial en noviembre pasado)”, dijo GMA Capital.

Por otro lado, los soberanos dollar-linked estuvieron más pesados y cayeron 0,5% promedio a lo largo de la curva, a excepción del TV24 que con buen volumen subió 0,3%. En la semana, el tramo corto subió 0,5%, pero el tramo más largo cayó 1,5%.