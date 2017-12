Entidades gremiales se preparan para resistir más embates

La convocatoria por decreto presidencial a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre para tratar, entre otros temas, las reformas tributaria, laboral y el acuerdo fiscal, caldearon aún más los ánimos de los gremios y organizaciones sindicales de la región, que se preparan para resistir mientras apelan a una "actitud histórica" de los legisladores para evitar retroceder en la conquista de derechos laborales y que las pymes no sigan desapareciendo por presiones tributarias y tarifarias.

Mauricio Brizuela, del Sindicato Obreros Empleados Petroquímicos Unidos San Lorenzo advirtió que los trabajadores "saldremos a la calle porque el clima se está caldeando y de ahí el apuro del gobierno de que todo se apruebe rápido, porque marzo va a ser un mes caliente por el comienzo de las paritarias donde otra vez van a ir en contra del poder adquisitivo de los asalariados".

Para Julio Barroso, del sindicato químico de San Lorenzo, "volveremos nos guste o no al que se vayan todos cuando se agrave la situación social de la mayor parte de la población y no se cumplan las expectativas de un futuro mejor a partir de la precariedad continua del presente. Los legisladores del PJ, al igual que los radicales y de Cambiemos -con el apoyo a la reforma previsional en el Senado- traicionaron el contrato electoral con sus votantes ya que prometieron en campaña que no habría ajustes, baja de jubilaciones, aumento de la edad jubilatoria y votaron lo contrario", resumió.

Otro tema que alerta y enfervoriza aún más a los sindicatos son los nuevos anuncios de tarifazos, que ya vienen poniendo en jaque a las pymes. La Unión Obrera Metalúrgica anunció que pedirá en forma urgente una reunión con el gobernador Miguel Lifschitz, "en el marco de la grave situación que vienen sufriendo empresas Pymes del sector Industrial por el alto costo energético, en otras problemáticas.", dijo Antonio Donello, secretario general de la seccional Rosario. En este mismo sentido, anunció que ya está programada una audiencia con el ministro de Trabajo provincial, Julio Genesini.

Presión impositiva

Por su parte, el Centro Unión de Almaceneros de Rosario junto a un grupo de entidades enviará esta semana un telegrama al presidente de la Cámara de Diputados Nacional, Emilio Monzó y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Andrés Laspina, para exigir que "que se eliminen de la iniciativa del gobierno nacional los proyectados artículos que pretenden alcanzar a cooperativas y mutuales como sujetos del impuesto a las ganancias", este tipo de entidades tienen "una naturaleza propia que las diferencia de las sociedades comerciales constituidas con el fin de obtener una ganancia a repartir entre sus miembros, aunque realicen la misma actividad económica".

También la Confederación Argentina de Mediana Empresa (Came), alertó sobre las consecuencias del reciente pacto fiscal firmado entre el gobierno nacional y las provincias, y por el que éstas resignaron recaudación. Ahora "muchas analizan aumentos en los tributos de recaudación propia, especialmente Ingresos Brutos e Inmobiliario",advirtió la entidad.

