En Rosario el paro nacional de la CGT se sintió con fuerza

Silvana Crocci, prosecretaria general de AEC, explicó que la adhesión al paro de la CGT en Rosario fue con movilización porque “es importante visibilizar la crítica situación para los trabajadores” por la avanzada de leyes que amenazan los derechos conquistados. También considero que la lucha frente a las políticas económicas actuales también es con comerciantes y pymes. “Tenemos que estar todos juntos reclamando. Entendemos que esta es una cuestión mancomunada. El derecho a huelga nuestro es indiscutible, pero creemos que se deben sumar todos los sectores, toda la comunidad está siendo afectada. Nuestro eslogan hoy es “la patria no se vende”, están entregando la patria y no hay derecho”, señaló en la previa a la salida de la manifestación.

La columna de trabajadores recorrió calle Corrientes hasta llegar a la peatonal Córdoba, donde se encontraban referentes de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, la Central de Trabajadores Autónomos (CTA) Autónoma Rosario, Amsafé, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Frente de las Organizaciones Sociales en Lucha (FOL), Partido Obrero y Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Rosario, entre otras organizaciones.

paro-bolsa.jpeg En la esquina de Corrientes y Córdoba se encontraban referentes de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, la Central de Trabajadores Autónomos (CTA) Autónoma Rosario, Amsafé, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Frente de las Organizaciones Sociales en Lucha (FOL), Partido Obrero y Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Rosario, entre otras organizaciones. Foto: Sebastián Suarez Mecci / La Capital

Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, consideró: “Rosario vuelve a ser la capital del paro sin lugar a dudas. Es impresionante la columna de empleados de comercio que está pasando. Estamos con distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas y después vamos a ir en caravana hasta Dreyfus, en General Lagos, para acompañar a los trabajadores aceiteros y realizar una asamblea intersindical”.

ATE se movilizó para exigir que se derogue el DNU 70/23, la ley Bases y “cualquier ley que atente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras”. En ese sentido, la referente de los trabajadores estatales de la ciudad señaló: “Desde que asumió el gobierno de Javier Milei no tuvimos un día de paz en este país. Todos los día algo nuevo, un mala noticia para los trabajadores y trabajadoras, eso es tremendo y nos tiene movilizados permanentemente. No alcanza con un solo paro, hay que darle continuidad, es lo que pensamos desde CTA Autónoma y ATE. Creemos que si se aprueban estas leyes, es más aumento de los alimentos, más aumento de las tarifas de luz, agua y gas y es otorgarle superpoderes al presidente para que pueda sacar cualquier decreto cuando se le antoje. La verdad que significa darle entrada a las reformas laborales y a las reformas previsionales, que van de lleno a castigar los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras”.

Plan de acción

Almirón adelantó que ya se están delineando las acciones a seguir para defender los derechos de los trabajadores y dijo que ATE de todo el país va a estar presente en el Congreso cuando se trate la ley Bases y el 25 de mayo en Córdoba, cuando se lleve adelante el Pacto de Mayo al que convocó el presidente de la Nación. “Los trabajadores estatales vamos a estar repudiando esa acción porque si se aprueba eso significa un desastre para los trabajadores”, resaltó con el compás de los redoblantes de fondo y subrayó: “Vamos fuertemente contra esto, así como es fuerte el embate del gobierno de Milei, nosotros los trabajadores también somos duros en la calle, manifestándonos. Por eso hoy tiene que ser un paro activo”.

aec-marcha-paro.jpg Los mercantiles marcharon por la peatonal Córdoba. Foto: Sebastián Suarez Mecci / La Capital

La movida por las calles rosarinas continúo y sobre el filo del mediodía la Intersindical Rosario -que reúne a los sindicatos de Correo, Sadop, Judiciales, Amsafé, Municipales, Bancarios, Camioneros, Atsa, Prensa, Luz y Fuerza, Apos- se concentró en las puertas de la sede central del Correo Argentino, en Córdoba y Buenos Aires, para exponer su adhesión al paro nacional en una conferencia de prensa.

Alto acatamiento

Alberto Botto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, realizó una balance de la medida de fuerza y dijo que hubo un alto acatamiento. Aunque manifestó que algunos comercios abrieron, señaló que fueron en su mayoría atendidos por sus dueños y fundamentalmente en los barrios. También señaló que durante la mañana hubo poco movimiento de rosarinos por las calles.

“Los trabajadores y las trabajadoras no queremos llevar adelante este tipo de medida, queremos estar trabajando tranquilos pero si nos agreden tenemos que reaccionar”, subrayó.

intersindical.jpeg La Intersindical Rosario realizó una conferencia de prensa en las puertas de la sede central del Correo Argentino en Córdoba y Buenos Aires para exponer su adhesión al paro nacional. Foto: Sebastián Suarez Mecci / La Capital

En tanto, Antonio Ratner, secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, apuntó que “nadie se pone contento por parar” y resaltó: “Todos queremos trabajar, pero también que se escuchen los reclamos que tienen los trabajadores. Hoy tenemos un gobierno que no escucha y niega esta realidad”.

Ante el escenario de no respuestas por parte del gobierno, gremios y sindicatos ya advierten que deberá continuar el plan de lucha. Ratner también confirmó que cuando el Senado trate la ley de Bases habrá movilización. “La idea es que un millón de personas se ubique frente al Congreso para decir que no avance esta ley. Hay más de 8 mil puestos de trabajo que se perdieron en el sector privado, si no se toma nota creemos que van a seguir. El gobierno habla de un plan que tiene que ver con un gobierno de hace muchos años atrás, eso de la reforma de Estado, de la aplicación de la recetas y planes que funcionan con un 25% de desocupación. Me parece que saber que vamos hacia eso y no hacer nada va a ser muy complejo. Después, ¿cómo hacemos para dar la cara frente a los trabajadores?”, precisó y cerró su discurso: “Rosario vuelve a ser la capital del paro”.