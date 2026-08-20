El gobierno nacional determinó que será un encuentro virtual el próximo viernes 28 de agosto. Se discutirán el Salario Mínimo, Vital y Móvil para los próximos mese. El piso vigente es de $376.600 mensuales

El gobierno nacional convocó a un encuentro virtual que se realizará el viernes 28 de agosto, con sesiones plenarias ordinarias y de comisión.

El gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo en un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto de manera virtual. En la sesión plenaria ordinaria se buscará actualizar el piso establecido como salario base que regirá para el resto del 2026 y parte del 2027. El piso vigente es de $376.600 mensuales.

Mediante la resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial se indicó que de la reunión participarán representantes de los empleadores y de los trabajadores. “Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas mediante plataforma virtual. Déjase establecida la convocatoria a segunda sesión para las 14 horas de ese mismo día”, indicó el Artículo 1°.

En tanto, en la resolución se señaló que “ el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores , que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones”.

En el Artículo 2° de dicha resolución se manifestó que se fije como orden del día la “designación de dos consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo”.

“Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10, mediante plataforma virtual”, se informó en el escrito que especificó que en la misma se van a tratar la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”.

Las expectativas de los trabajadores

El Salario Mínimo Vital y Móvil es el sueldo mínimo oficial que se establece para los trabajadores. En agosto registró un incremento del 1,12% respecto al valor del mes anterior, llegando a los $376.600, según lo indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En las últimas convocatorias del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, las reuniones estuvieron atravesadas por una dinámica que se repitió: las centrales sindicales y las cámaras empresarias no lograron alcanzar acuerdos, por lo que el gobierno nacional terminó definiendo las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante laudo.

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En las negociaciones, los representantes de los trabajadores reclamaron aumentos que permitieran recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación y acercar el salario mínimo al costo de una canasta básica. Del otro lado, las entidades empresarias plantearon incrementos más moderados, en línea con la evolución de la actividad y los costos que enfrentan las empresas.

La falta de consenso llevó a que las últimas actualizaciones fueran fijadas por el Ejecutivo. En ese esquema, el SMVM fue ajustándose de manera escalonada, aunque las subas quedaron por debajo de los reclamos sindicales.

Deterioro del poder de compra

La discusión también volvió a poner sobre la mesa un problema estructural: el deterioro del poder de compra del salario mínimo. Distintos informes privados y de organizaciones sindicales vienen señalando que el SMVM perdió una parte significativa de su capacidad para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.

Además de establecer el piso salarial para los trabajadores mensualizados y jornalizados, las decisiones del Consejo tienen impacto sobre distintas prestaciones y programas que utilizan al Salario Mínimo, Vital y Móvil como referencia.