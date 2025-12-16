El Gobierno moderniza el régimen de garantías aduaneras para operaciones de comercio exterior

El Decreto 838/2025 habilita el uso de declaraciones firmadas por los operadores como alternativa para respaldar importaciones y exportaciones

El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto 838/2025, mediante el cual se moderniza el régimen de garantías previsto en el Código Aduanero y en su normativa complementaria. La medida comenzó a regir el 27 de noviembre de 2025, fecha de su publicación, y otorga a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero la facultad de determinar las formalidades del nuevo procedimiento.

El decreto introduce una modificación central: permite que todas las operaciones de importación y exportación —tanto definitivas como suspensivas— puedan ser garantizadas mediante un documento firmado por los propios interesados, en la forma que establezca la autoridad aduanera. Esta alternativa ya existía para ciertas destinaciones de exportación, pero ahora se amplía al conjunto de las operaciones, con excepción de casos específicos que continúan sujetos a regímenes particulares.

Con este cambio, se elimina la obligatoriedad de presentar garantías tradicionales (como pólizas o avales bancarios) en la mayoría de las destinaciones y se habilita un mecanismo de respaldo basado en declaraciones juradas. La norma también deroga una disposición previa que imponía requisitos adicionales, con el objetivo de homogeneizar criterios y reducir trámites administrativos.

La nueva modalidad busca reducir costos operativos asociados a la constitución de garantías financieras, especialmente para operadores con historial cumplidor ante la Aduana. Al permitir el uso de un documento firmado como respaldo, se prevé una mayor agilidad en la registración de destinaciones de importación y exportación, lo que podría disminuir tiempos logísticos y cargas burocráticas.

La medida se inscribe en la política de facilitación del comercio impulsada por el Gobierno nacional y se articula con los procesos de simplificación sistémica aplicados en plataformas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). Si bien no modifica aranceles ni parámetros del Arancel Externo Común del Mercosur, sí incide directamente en los costos administrativos de cada operación y en la previsibilidad operativa de los agentes.

Antes del Decreto 838/2025, el régimen general establecía que las garantías debían constituirse mediante instrumentos financieros específicos, lo que implicaba costos adicionales y gestiones bancarias o aseguradoras. La normativa vigente ya contemplaba excepciones para ciertas exportaciones, pero no para la totalidad de las destinaciones. Con la nueva disposición, el Ejecutivo extiende la modalidad alternativa a todo el universo de operaciones, salvo las sujetas a regímenes especiales.

Esta decisión forma parte del proceso de modernización y desregulación administrativa que el Gobierno viene aplicando desde comienzos de año, orientado a agilizar el comercio exterior sin alterar el marco de control fiscal previsto en el Código Aduanero.

La simplificación del régimen también puede resultar relevante para pymes industriales y agroexportadoras que utilizan depósitos fiscales cercanos a las terminales fluviales y requieren mecanismos de garantía más flexibles.

El Decreto 838/2025 unifica y simplifica el sistema de garantías aduaneras, ofreciendo a los operadores una alternativa más accesible y menos costosa, sin modificar los controles previstos en la normativa vigente. El cambio apunta a reducir cargas financieras y administrativas, mejorar la eficiencia operativa y dotar al sistema aduanero de un esquema más claro y homogéneo, en línea con los objetivos de facilitación del comercio y modernización del Estado.