Dólar agro: hasta las elecciones buscan juntar u$s 7 mil millones

El gobierno bajó a cero las retenciones a la exportación de granos y carnes para las operaciones que se realicen hasta el 31 de octubre

Apremiado por la falta de dólares, el gobierno nacional lanzó una versión extrema del dólar agro . Bajó a cero las retenciones para la exportación de granos, subproductos y carne bovina y aviar para las operaciones que se realicen hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones legislativas de medio término. Busca hacerse de u$s 7 mil millones para mejorar la oferta en el mercado cambiario y mantener la cotización de la divisa dentro de las bandas de flotación.

Aunque reconocen que se trata más de un gesto desesperado que de una política permanente de alivio fiscal, buena parte de las entidades del agro saludaron la medida. “Es muy positiva, va en el buen sentido y le damos la bienvenida”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) al salir de una reunión que los agroexportadores mantuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo. Fue poco después de que el vocero presidencial anunciara la baja a cero de retenciones por los próximos 40 días o “hasta que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a u$s 7 mil millones”. Así de clara es la urgencia.

Hasta esta norma, el trigo, la cebada el maíz y el sorgo tributaban retenciones del 9,5%, el girasol 5,5% para el grano y 4% para derivados, y la soja 26% como poroto y 24,5% como sus subproductos. Esas alícuotas habían regido desde principios de año hasta el 31 de junio. En abril, el presidente Javier Milei apuró al campo a vender porque no habría prórroga. Pero luego de un breve período de un mes, y ante el inicio de una nueva corrida cambiaria, las volvió a bajar, esta vez en forma permanente.

Entre estas idas y venidas, la agroexportación liquidó u$s 23 mil millones, u$s 5 mil millones más que el año anterior. Según señaló el propio titular de Ciara - CEC durante una entrevista con el programa radial La Banda Cambiaria, “quedarían u$s 10 mil millones hasta fin de año pero su ingreso dependerá en buena medida de que el tipo de cambio se estabilice”.

Contra las cuerdas, Caputo le impuso una paritaria al campo para conseguir las divisas que le faltan para comprar paz cambiaria hasta las elecciones.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, resaltó en su cuenta de la red social X: “El hot sale kirchnerista para el campo no va más. En momentos donde la producción necesita certidumbre, reglas de juego claras y los productores esperan que el gobierno les de previsibilidad para invertir, Nación anuncia una medida desesperada para conseguir dólares”.

La mirada de los pequeños productores

Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que “las medidas de carácter transitorio no benefician al sector productivo porque no dan previsibilidad”. En rigor, apuntó: “Los productores de pequeña y mediana escala ya hemos vendido todos nuestros granos y no seremos los beneficiarios de una medida transitoria como esta”. Al mismo tiempo, advirtió que “los productores que hacen carne o lácteos van a sentir un cimbronazo en el costo que tiene el alimento para los animales”.

El dirigente de Bases Federadas Pablo Pailolle coincidió en ese punto. “Muchos productores que le dan valor agregado a la producción, por ejemplo produciendo cerdos, hoy tienen un aumento automático de 26% en sus costos de producción, y lo le pasa a los tamberos, que no solo deberán pagar más por el alimento sino por el alquiler”, explicó.

El ex secretario de Agricultura Jorge Solmi advirtió que la medida del gobierno nacional “no es una política agropecuaria ni mucho menos un gesto para el productor, es pura y exclusivamente una movida para juntar dólares rápido y tratar de aguantar hasta las elecciones”.

El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, detalló que aún se encuentran sin liquidar 15 millones de toneladas de soja y 20 millones de toneladas de maíz. La entidad realiza este martes su seminario anual en Rosario. La plana económica del gobierno estará para dar detalles del decreto.

Por lo pronto, el lunes en A3 Mercados se negociaron más de 1.300.000 toneladas.