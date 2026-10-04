Las ventas minoristas registraron una mejora del 0,3% en septiembre pero acumulan una baja de 2,1% en el año

Came informó que las ventas minoristas retrocedieron 1,2% frente a agosto. Las familias priorizaron compras indispensables y postergaron los gastos de mayor valor

Las ventas minoristas de las pymes cayeron un 1,2% en septiembre respecto de agosto y acumularon una retracción del 2,1% en lo que va del año. Aunque registraron una leve mejora interanual del 0,3%, medida a precios constantes, el consumo siguió condicionado por los presupuestos ajustados de los hogares y las dificultades para financiar compras , según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El relevamiento mostró una demanda concentrada en productos de uso cotidiano y operaciones de bajo valor. Las familias priorizaron las reposiciones necesarias, buscaron segundas marcas o alternativas económicas y postergaron la compra de muebles, obras de mayor escala y conjuntos completos de indumentaria.

Según la entidad, el retroceso frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas asociados a las fechas festivas y escolares de ese mes, junto con la pérdida de dinamismo de los ingresos disponibles y los límites al endeudamiento con tarjetas.

El inicio de la primavera impulsó consultas y operaciones puntuales en prendas livianas, alimentos frescos, bebidas frías y artículos para refacciones o pintura. Sin embargo, ese movimiento no alcanzó para sostener el nivel de ventas del mes anterior, detalló Came.

Evolución por rubros

La evolución por rubros fue dispar. Cinco de los siete sectores relevados registraron mejoras frente a septiembre del año pasado. Textil e indumentaria encabezó las subas, con un 5%, seguido por calzado y marroquinería, con un 3,5%, y ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un 3,3%. También crecieron farmacia, un 1,5%, y perfumería, un 0,7%.

En cambio, bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cayó un 3,4%, mientras que alimentos y bebidas retrocedió un 3,1%. La contracción de este último rubro reflejó las restricciones que atraviesan los hogares incluso para sostener consumos básicos.

Came advirtió que las mejoras en indumentaria y calzado se produjeron sobre una base de comparación baja, luego de las fuertes caídas registradas en septiembre de 2025. Además, comerciantes de ambos sectores señalaron que operaron con rentabilidad negativa para obtener liquidez.

La presión sobre los márgenes también estuvo vinculada con los cambios en los costos de reposición y la competencia de los canales mayoristas, el comercio informal y los productos importados. En ese escenario, las cuotas cortas sin interés y las promociones bancarias fueron determinantes para concretar ventas.

El canal digital mostró mayor dinamismo. Las ventas online de los comercios con local a la calle aumentaron un 19,4% interanual y un 8,7% frente a agosto. La entidad aclaró que el índice general contempla las operaciones realizadas bajo todas las modalidades, por lo que las ventas por internet forman parte del resultado total.

Perspectivas de los comerciantes

La evaluación de los comerciantes sobre la situación de sus negocios siguió mostrando dificultades, indicó el informe de Came. El 50,2% consideró que su empresa estaba en las mismas condiciones que un año atrás y el 44,3% señaló un deterioro. Apenas el 5,6% manifestó una mejora.

Para los próximos doce meses, el 44,1% prevé que la situación se mantendrá estable, el 41,8% espera una evolución favorable y el 14,1% anticipa un empeoramiento.

La cautela también se trasladó a las decisiones de inversión: el 55,7% consideró que no es un momento propicio para realizar nuevos desembolsos, mientras que solo el 13,4% evaluó favorablemente esa posibilidad. Frente a la incertidumbre, los comercios priorizaron la rotación de mercadería y el cuidado del capital de trabajo, detallaron desde la entidad.