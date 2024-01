El Central compró menos divisas y surgen dudas por el "crawling peg"

La autoridad monetaria terminó con un saldo a favor de u$s 89 millones, la menor cifra desde la devaluación. La inflación presiona la competitividad del tipo de cambio

El Banco Central desaceleró drásticamente las compras de dólares en el mercado cambiario y adquirió u$s 89 millones en la primera ronda de 2024. Fue el saldo positivo más bajo desde la devaluación con la que se inauguró el gobierno.

La escasez de dólares domina el panorama macroeconómico. La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que la liquidación de divisas por agroexportaciones fue de u$s, 19.742 millones, una caída de u$s 20.700 millones (51%) en relación al año anterior. La causa fue la sequía.

Ahora la cosecha pinta mejor pero los precios no tanto. En Chicago cerraron en baja, presionados por la mejora del clima en zonas productoras de Sudamérica y por el accionar vendedor de fondos especulativos. El contrato de enero de la oleaginosa cayó 1,50% (u$s 7,17) hasta los u$s 468,11 la tonelada. En Rosario cayó $ 15.000 y cerró a $250.000.

En tanto, la Bolsa porteña subió 0,08% en la primera rueda del año. Los bonos soberanos en pesos marcaron subas de hasta 0,9%. El riesgo país cerró en 1.938 unidades.