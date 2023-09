El BCRA sigue de compras y la Bolsa porteña quebró la racha de caídas

La autoridad monetaria acumuló compras por u$s 315 millones en lo que va de septiembre, de la mano del dólar soja. El blue se despertó

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s 68 millones en el mercado de cambios, con lo que anotó 21 jornadas consecutivas con resultado positivo. En lo que va de septiembre sumó u$s 315 millones.

Los bonos en dólares finalizaron con bajas de 5 centavos promedio, mientras que los títulos en pesos con ajuste por CER bajaron 0,1% promedio. El riesgo país avanzó 0,28% hasta los 2.176 puntos.

En el mercado de granos, los precios cerraron con trayectoria dispar en la Bolsa de Chicago, luego de que se conociera el informe de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda). El reporte e recortó la estimación de exportación de soja de dicho país y elevó la previsión de cosecha de maíz por encima de lo esperado por los operadores.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,53% a u$s 489,33 la tonelada. El maíz bajó 1,69% a u$s 182,37 la tonelada, mientras que el trigo subió 0,76% a u$s 205,86 la tonelada.

Entre otras cosas, el Usda recortó la previsión de producción de trigo en la Argentina en un millón de toneladas, hasta las 16,5 millones de toneladas. En cambio, dejó sin cambios la proyección de cosecha de soja en 48 millones de toneladas, aunque recortó en 1,8 millones de toneladas los cálculos de molienda a 34,5 millones de toneladas. En cuanto al maíz, pronosticó una trilla de 54 millones de toneladas, de las cuales 40,5 millones tendrán como destino la exportación.

Respecto a las estimaciones sobre la producción estadounidense, la campaña de soja 2023/24 comienza en Estados Unidos con menos stocks iniciales y recortes en la producción, molienda, exportaciones y stocks finales, mientras que la cosecha de soja estadounidense se ubica en 112,8 millones de toneladas de acuerdo con la última estimación, por debajo del promedio estimado por analistas en la previa del informe, y 3,5 millones de toneladas por debajo de la cosecha pasada.

En Rosario, el precio de la oleaginosa disponible se mantuvo estable en $ 150 mil la tonelada durante la sexta jornada de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V). El precio de la oleaginosa en la plataforma SIO-Granos fue de $ 160 mil la tonelada.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio que va de $420 a $450. Según la BCR, hasta el lunes se comercializaron 1.124.806 toneladas.