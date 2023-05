El Banco Central subió las tasas pero el mercado reaccionó con cautela

“La decisión de la autoridad monetaria se basa en el objetivo de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y de actuar de manera inmediata para evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas de inflación”, señaló el BCRA en un comunicado.

En cuanto a la administración del “crawling peg”, término con el que se denomina a las microdevaluaciones diarias del tipo de cambio oficial, fuentes de mercado señalaron que sobre el cierre de la rueda de ayer aumentó el volumen de negociación de bonos de deuda en pesos y dólares que permitieron morigerar el movimiento de las cotizaciones de dólar financiero.

También en el marco de los anuncios realizados durante el finde de semana, la Dirección General de Aduanas (DGA) realizó un operativo en el Mercado Central de Buenos Aires para controlar la trazabilidad de alimentos importados a fin de constatar su legal tenencia e introducción a plaza.

A esta medida se sumarán otras que en las próximas jornadas terminarán de ser definidas por el gabinete económico, que incluyen la aceleración de los acuerdos con el FMI para el adelanto en los desembolsos correspondientes a 2023; el swap con China; y la obtención de una garantía crediticia a través del Nuevo Banco de Desarrollo de los países que conforman el Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Las medidas de Massa dejaron gusto a poco a los operadores del mercado financiero, que reaccionaron en forma dispar. El dólar minorista cerró a $ 241,38 promedio, con una suba de $ 1,31 centavos. El blue aumentó nueve pesos, a $ 483 por unidad. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzaron 0,8%, a $ 472,71 y a $ 437,66, respectivamente.

El Banco Central cerró la jornada con compras netas por u$s 60 millones y apiló siete ruedas consecutivas con saldo positivo. El dólar soja aportó ayer casi u$s 79 millones. En la tercera etapa del régimen de tipo de cambio especial, la liquidación supera los u$s 2.500 millones.

El índice S&P Merval bajó ayer 0,29%, a contramano de los mercados de referencia, como Wall Street Así, cortó seis jornadas consecutivas con ganancias. Los bonos en dólares finalizaron con bajas de 25 centavos en promedio. Los títulos en pesos finalizaron prácticamente sin cambios.

“El mercado descontó que la suba de tasas fue insuficiente para evitar la dolarización de carteras, ya que quedó por debajo de la inflación y los instrumentos en pesos dejaron de ser atractivos”, dijo Natalia Motyl, economista y CEO de NM consultora.