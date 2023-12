El Banco Central licita los primeros bonos libertarios a importadores

La Serie 2, con vencimiento el 30 de junio de 2025, no devengará intereses y contempla el repago de principal en 12 cuotas mensuales y consecutivas a partir de julio de 2024. El monto total de emisión estará limitado en base a la capacidad del BCRA de comprometer divisas en el corto plazo. Esta serie no será habilitada para la negociación en mercados secundarios, pero será transferible a proveedores del exterior, de financiamiento o entidades relacionadas.

La Serie 3, que vence el 31 de mayo de 2026, devengará una tasa de interés del 3% y será amortizado en tres cuotas trimestrales consecutivas, la primera de ellas en noviembre 2025. Su monto también estará limitado a la disponibilidad de dólares. Será transferible y podrá negociarse en el mercado secundario.

La entidad presidida por Santiago Bausili definió a los bonos ofrecidos como “una solución ordenada para resolver la crisis generada por la acumulación de deudas comerciales de importadores”, que podrán adquirir estos instrumentos con pesos para hacer frente a sus compromisos con el exterior. A cambio, recibirán “un flujo de divisas cierto por parte del BCRA”, planteó.

Según datos del Banco Central, la deuda con importadores en noviembre ascendió a u$s 54.000 millones, compuesto por u$s 43.000 millones por parte de importadores de bienes y u$s 11.000 millones de servicios. El economista Claudio Lozano advirtió que esa deuda fue contraída por privados y “en buena parte de los casos con partes relacionadas”. Por lo tanto, señaló, “se está forzando el papel del BCRA en dicho proceso”.

“Cuando con el régimen anterior, los plazos del Sira para ingresar al mercado de cambios indicaban que una empresa importadora debía posponer por 180 días el acceso a los dólares no significaba que el Banco Central estaba contrayendo una deuda en dólares; más aún, ese importador se enfrentaba al tipo de cambio que eventualmente existiera”, señaló. El 54% de la deuda comercial de bienes, indicó, es deuda intrafirma mientras que casi el 80% de la deuda de servicios es con acreedores relacionados.

La emisión del bono generó polémica. Para el Banco Central, existe una deuda con los importadores que se generó porque “hubo un volumen abultado artificialmente por un tipo de cambio retrasado”. Por eso, entiende que “el BCRA tiene que hacer un esfuerzo para afrontar ese stock”.

"Si aceptan estos bonos van a tener que sacrificar esta deuda, no estamos estatizando nada”, aseguraron, y señalaron que “estos títulos son un compromiso a futuro que se van a entregar estos dólares”.

El economista Emiliano Libman aseguró que el Bopreal “es básicamente una venta de dólares a un tipo de cambio mucho más alto que los antiguos $ 350”.

Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía de Carlos Menem, “los importadores con deuda deberían comprar sus dólares para pagarla en el MULC, al nuevo tipo de cambio”. Entendió que el que le prestó a los importadores y entregó la mercadería “sabía el riesgo que tomaba” y sugirió que esas “presuntas” deudas “merecerían por lo menos ser auditadas”.

Por otra parte, el Ministerio de Economía realizará el martes una licitación para colocar un bono en pesos ajustado por el índice de precios (CER) con una sobre tasa de 4,25% y vencimiento del 14 de febrero del 2025.