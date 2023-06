El Banco Central compró u$s 75 millones y cortó con cinco ruedas de pérdidas

El rojo de junio diminuyó a u$s 111 millones

El Banco Central finalizó hoy con un saldo positivo de u$s 75 millones en el mercado cambiario, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por más de u$s 18 millones y en la que hubo ingresos por inversiones extranjeras directas .

Tras terminar con la seguidilla de ventas, el rojo de junio diminuyó y pasó de u$s186 millones a u$s 111 millones.

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $259,13 promedio, con un incremento de 61 centavos respecto al último registro de la semana pasada. El denominado dólar “blue” o informal sube $5 y se ubica en $489 por unidad.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,3 %, a $499,83 mientras que el MEP aumentó 0,2 %, a $475,53.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a u$s 357 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 189 millones y en el mercado de futuros Rofex por u$s 865 millones.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $453,47. Mientras El índice S&P Merval subió 0,05% y cerró la jornada en 381.896,14 puntos