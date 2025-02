El Banco Central compró 86 millones de dólares, pero sigue perdiendo reservas

El Banco Central logró comprar ayer u$s 86,5 millones al intervenir en el mercado cambiario, pero las reservas cayeron a u$s 29.353 millones. La autoridad monetaria sumó cinco jornadas consecutivas con compra de dólares en el mercado oficial. Sin embargo, en ese lapso las reservas brutas internacionales se hundieron en u$s 294 millones.