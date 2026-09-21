Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: qué dijo sobre los dólares, las obras y los $43 millones

El exjefe de Gabinete presentó su descargo por la causa de enriquecimiento ilícito. Negó una desproporción patrimonial

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia su descargo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y sostuvo que la evolución de su patrimonio durante su paso por el gobierno de Javier Milei tiene respaldo documental, contable y técnico.

La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, ante el juez federal Ariel Lijo, en respuesta al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. La defensa afirmó que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando Adorni dejó la Jefatura de Gabinete.

Adorni había obtenido una prórroga para presentar las explicaciones y debía responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por Pollicita. Entre los aspectos bajo análisis aparecen diferencias entre ingresos y gastos, operaciones en dólares, la compra de un inmueble, una remodelación en un country, préstamos familiares, la adquisición de un vehículo y fondos vinculados a inversiones en criptomonedas.

Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con el flujo de ingresos y egresos de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según el cálculo de la fiscalía, los ingresos lícitos computados durante el período analizado fueron de $229.752.283,20, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $272.820.832,20. La diferencia fue de $43.068.549.

La defensa cuestionó que esa brecha pueda ser considerada una “desproporción manifiesta”. En el escrito sostuvo que los $43 millones representan el 15,8% de los egresos reconstruidos y el 18,7% de los ingresos computados.

Para los abogados de Adorni, se trata de una diferencia que puede explicarse por los criterios utilizados para reconstruir los movimientos económicos de la familia durante más de dos años, entre ellos estimaciones del tipo de cambio, movimientos internos y partidas cuyo pagador no pudo ser identificado.

La defensa sostuvo así que el cálculo fiscal no demuestra por sí mismo la existencia de un incremento patrimonial injustificado.

Los dólares y las inversiones en bitcoin

Otro de los puntos centrales del expediente son los dólares que Adorni incorporó posteriormente a sus declaraciones juradas patrimoniales.

En junio, poco antes de dejar el gobierno, el exfuncionario había reconocido públicamente que había omitido declarar alrededor de US$500.000. Según su explicación, esos fondos provenían de inversiones en bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.

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Posteriormente rectificó sus declaraciones juradas. La defensa sostiene ahora que esa rectificación no puede ser interpretada como una prueba de ocultamiento deliberado, sino como una conducta que permitió corregir la información declarada y regularizar la situación tributaria.

En el escrito presentado ante la Justicia, los abogados también explicaron el origen de esos fondos a partir de ahorros familiares acumulados en efectivo y moneda extranjera y de inversiones realizadas entre 2014 y 2017. Según la defensa, se trataba de una práctica extendida en la Argentina durante años de inestabilidad económica y restricciones cambiarias.

La Justicia deberá determinar si esa explicación y la documentación aportada permiten justificar el origen de los fondos cuestionados.

Cuánto costó la obra en el country Indio Cuá

La remodelación de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, es otro de los puntos centrales de la investigación.

El contratista Matías Tabar había declarado que las obras tuvieron un costo de US$245.929 y que el dinero fue abonado en efectivo. La defensa negó ese monto y sostuvo que el desembolso real fue de US$174.954,58.

Según el escrito, esa cifra coincide con la documentación contable aportada por la defensa y con una estimación independiente realizada por un perito arquitecto sobre el valor de mercado de los trabajos.

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La defensa también hizo referencia a una pericia sobre el teléfono de Tabar para cuestionar la reconstrucción del monto de la obra.

La compra de bienes a nombre de terceros

El escrito también respondió por qué algunas compras de bienes para Adorni y su familia fueron facturadas a nombre de otras personas.

Una de ellas es Gisela Kocsis, quien trabajaba como secretaria de Adorni en la Casa Rosada. La defensa sostuvo que, debido a las responsabilidades y la carga horaria del entonces funcionario, era habitual que delegara cuestiones personales en personas de confianza.

También explicó el caso de Laura Daniela Schiuma, a quien describió como amiga de Adorni y una persona que lo conocía desde hacía años. Según la defensa, en una oportunidad le pidió utilizar su tarjeta de crédito para realizar una compra.

Los abogados sostienen que esas operaciones no tuvieron como objetivo ocultar bienes, sino que respondieron a relaciones personales y de confianza.

Qué puede pasar ahora

Con el descargo presentado, la fiscalía deberá analizar las explicaciones y la documentación aportada por la defensa. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo.

Pollicita podrá considerar que la documentación resulta suficiente o, si entiende que persisten inconsistencias, solicitar nuevas medidas de prueba y eventualmente la declaración indagatoria de Adorni.

La presentación de este lunes no implica el cierre de la investigación. Se trata de la respuesta del exfuncionario al requerimiento patrimonial realizado por la fiscalía.