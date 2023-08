Economía global: Los estadounidenses creen que la IA reemplazará sus trabajos

En otra encuesta realizada en 2017 por otra asociación, casi tres cuartos de los trabajadores no creían que iban a ser fácilmente reemplazados por robots o por IA. “En muy pocos años, las actitudes de los trabajadores respecto de la inteligencia artificial cambiaron drásticamente. Antes veían los programas de IA como algo que podían ayudar al trabajo, ahora están preocupados de que puedan reemplazarlos por completo”, afirmó a la agencia Bloomberg el CEO de la ASA, Richard Wahlquist, organización que realizó la encuesta a más de 2.000 adultos entre el 20 y el 22 de junio pasado.

Entre los rubros, los trabajadores industriales son los que están más preocupados, mientras que, por el contrario, los del sector salud creen que son los menos expuestos. Pese al temor hacia el futuro, Estados Unidos continúa prestando sólidas cifras en el mercado laboral.

Las solicitudes de subsidios por desempleo cayeron la semana pasada al mayor ritmo en cinco semanas, según indicó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. En la semana que terminó el 12 de agosto, 239.000 personas solicitaron prestaciones de desempleo por primera vez tras haber sido despedidas, un descenso de 11.000 pedidos respecto de la semana anterior y coincidiendo con las expectativas de los economistas.

China intenta calmar al mercado tras quiebra de Evergrande en EEUU

La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China presentó un paquete de medidas para reactivar los mercados de capitales del país, tras el derrumbe de los últimos días y la incertidumbre generada por el pedido de protección de bancarrota en los tribunales de Nueva York del segundo desarrollador inmobiliario más grande de ese país, Evergrande.

Evergrande, se declaró en bancarrota en los tribunales de Nueva York. Si bien la presentación de la petición del capítulo 15 que efectuó no es indicativo de una quiebra definitiva, el hecho generó pánico en los mercados financieros pues, un potencial default de la empresa, con deudas por aproximadamente U$S 300.000 millones, podría tener un efecto contagio en las finanzas globales.

Además, la empresa tiene lazos con múltiples bancos chinos, proveedores e inversionistas. Evergrande, en crisis desde 2021, no consiguió aún el apoyo de los acreedores para concluir un plan de reestructuración de deuda en el extranjero.

El paquete de las medidas lanzado por el gobierno chino comprende la relajación de los requisitos de registro para fondos indexados, la reducción de la comisión de los fondos de oferta pública y de gestión, y menores restricciones para los fondos que invierten en acciones. Por otro lado, Beijing, disconforme con las recientes caídas en las cotizaciones en bolsa y en el yuan, les pidió a algunos fondos de inversión que eviten vender activos, y a los bancos estatales que incrementen su intervención para sostener al yuan.

El índice de Hong Kong (Hang Seng) ya perdió más del 8% en lo que va del año, mientras que el yuan se devaluó en más del 5%. Estas medidas tomadas por el gobierno, junto a la reducción de tasas de interés dispuesta esa semana por el banco central, se dan el marco de una fuerte incertidumbre en la economía, que, al estancamiento en el consumo y exportaciones por la deprimida demanda interna y externa, se le añaden problemas en el sector inmobiliario y crediticio.

Si bien las reducciones en las tasas de interés, al reducir el costo de las hipotecas, podrían estimular las operaciones, los analistas son escépticos de que el panorama cambie en el corto plazo. “Los problemas de deuda de los desarrolladores inmobiliarios y de los vehículos de financiamiento de los gobiernos locales se están esparciendo en la economía china”, advirtió en una nota el analista de Gavekal Research, Xiaoxi Zhang

La empresa no es la única en dificultades: se especula que Country Garden será la próxima empresa en caer en cesación de pagos, luego de no haber sido capaz de pagar la semana pasada dos bonos denominados en dólares, que tendrán un periodo de gracia hasta principios de septiembre. El caso de dicha firma podría ser incluso peor que el de Evergrande, con vencimientos programados para el año próximo de U$s 4.300 millones.

Otro tropiezo de la economìa chilena

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se contrajo 1,1% en el segundo trimestre de 2023 respecto del mismo periodo del año anterior, comunicó el Banco Central a través del informe de Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT).

En detalle, la actividad económica exhibió una caída de 1,1% en el segundo trimestre de 2023, respecto del mismo periodo del año anterior, además la demanda interna disminuyó 5,6% “como resultado de un menor consumo de los hogares e inversión”, señala el informe.

Esta es la tercera caída consecutiva del PIB en Chile, tras las contracciones de 2,3% en el cuarto trimestre de 2022 y de 0,8% en el primero de 2023, sin embargo, la caída en la economía chilena fue menor a la esperada por el mercado, que estimaba un retroceso del 1,4% en el segundo trimestre.

“Desde la perspectiva del origen, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue incidida, principalmente, por las actividades de comercio, transporte, minería e industria manufacturera”, explica el informe, efecto que fue compensado “parcialmente” por la generación eléctrica.

Respecto al comercio exterior de bienes y servicios se produjo una reducción en las importaciones del 13,2%, debido a las menores interacciones de automóviles, productos químicos y combustibles. En esa línea, el informe también mostró una caída, en menor medida, de las exportaciones con un 1,2%, “debido principalmente a menores envíos de productos de madera, frutas y cobre”.

En el desempeño por sectores, el cobre explicó la caída de la producción minera que presentó una baja del 1,2%, al igual que la industria manufacturera que cayó 2% debido a la producción de alimentos, de maderas y muebles. La actividad comercial presentó menores ventas en todos sus componentes con una caída del 5,2% incididos por el comercio minorista y automotor, además el transporte se contrajo 4,3% “debido a los servicios conexos”, efecto compensado en parte por el transporte aéreo.

La economía de Japón creció 1,5% en el segundo trimestre impulsada por exportaciones

El Producto Bruto Interno (PBI) de Japón creció 1,5% en el segundo trimestre, respecto de los tres meses anteriores, impulsado por las exportaciones, según informó la Oficina del Gabinete del gobierno de ese país.

El gran motorizador de la economía japonesa entre abril y junio fue el comercio exterior, con un crecimiento de las exportaciones del 3,2%, y una merma de las importaciones (que, en el caso de crecer, restan al cálculo del PBI) de 4,3%. Según señalan datos de intercambio, las exportaciones de autos a Estados Unidos y Europa lideraron los envíos al exterior.

“Las exportaciones japonesas se enderezaron al desvanecerse la crisis de las cadenas de suministro del sector automovilístico y la depreciación del yen sirvió de respaldo”, evaluó en un informe citado por la agencia France Presse Ryutardo Kono, jefe de economía de Japón del banco BNP Paribas.

La mejora del PBI también se vio respaldada por el regreso masivo de los turistas extranjeros a Japón, tras el levantamiento de las últimas restricciones sanitarias de coronavirus a fines de abril.

De acuerdo con la Organización Nacional de Turismo de Japón, el turismo receptivo ya se recuperó en más del 70% de los niveles pre pandemia a junio último. Se espera que esta cifra mejore aún más, luego de que China ue representaba más de un tercio de los visitantes en 2019- levantara este mes restricciones al turismo grupal.

Puertas adentro, no obstante, el consumo - que representa más de la mitad del PBI japonés - cayó 0,5% en el segundo trimestre, tras subir 0,6% en el primer trimestre; mientras que la inversión en capital de las empresas se mantuvo sin cambios, y el gasto gubernamental subió 0,1%. El poder de compra de los consumidores japoneses se debilitó no sólo por la devaluación del yen sino también por la inflación, la cual se situó en un promedio de 3,3% anual en ese periodo, una cifra relativamente alta en el país asiático