Dirigente de la CGT no observa vacío de poder

El secretario adjunto de CGT y secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, dijo ayer que "hay un gobierno electo que tiene la finalización del mandato el 10 de diciembre" y añadió que lo importante es "cumplir la institucionalidad".

"No veo vacío de poder, sí grandes dificultades, pero hay que contenerlas a partir de dialogar mucho", dijo el sindicalista.

Agregó que "hasta ahora hay un gobierno electo que tiene la finalización del mandato el 10 de diciembre y falta un período electoral, así que la institucionalidad hay que cumplirla entre todos".

"El primer día luego de las Paso fue una mala postura la que tuvo el presidente (Mauricio Macri), una mala señal, en función del triunfo de la oposición, después se encauzó un poco y veremos, esto tiene muchos altibajos, hay que seguir la situación día a día", puntualizó.

También dijo que no participó de las reuniones con el FMI en esta oportunidad, así que "no tengo información respecto de las declaraciones, que luego fueron desmentidas así que no sé cómo ha sido el contenido de los encuentros".

Además, confirmó que hoy habrá una reunión cumbre entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) "para analizar este contexto como lo hacemos siempre en momentos complejos y difíciles".

"Siempre es bueno que el sector industrial se reúna con el sindical en una realidad que vemos con preocupación y todo lo que pueda servir para intercambio de ideas bienvenido sea. Nos hemos reunido también en otras oportunidades en momentos complejos y difíciles", afirmó el sindicalista.