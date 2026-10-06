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Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos y Mutuales consensuaron la reforma que elimina trabas burocráticas y permite el acceso al certificado mipyme

6 de octubre 2026 · 16:34hs
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El diputado Pablo Farías durante la reunión conjunta de las comisiones de Pymes y Asuntos Legislativos de la Cámara baja.

El diputado Pablo Farías durante la reunión conjunta de las comisiones de Pymes y Asuntos Legislativos de la Cámara baja.

En una jornada clave para el sector de la economía social, la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas conjuntamente con la comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados de la Nación lograron consensuar el dictamen del proyecto de ley que busca otorgar de manera explícita el certificado mipyme a las cooperativas de todo el país.

La iniciativa, impulsada originalmente desde la presidencia de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas fue producto del trabajo conjunto con otras cuatro iniciativas presentadas por todos los bloques integrantes de la comisión junto a entidades representativas , de todo el país, del sector cooperativo, quienes consensuaron la modificación directa sobre el artículo 2 de la ley 24.467 (pequeñas y medianas empresas).

El objetivo central de la reforma es habilitar legalmente a las entidades reguladas por la ley 20.337 para que puedan tramitar y obtener esta certificación, superando las barreras normativas actuales.

"Este dictamen representa un paso de suma importancia para el cooperativismo argentino, ya que actualmente muchas entidades enfrentan trabas burocráticas severas para encuadrar en los beneficios de fomento productivo", destacó el diputado Pablo Farias.

Los beneficios

Con la obtención del certificado mipyme, las cooperativas reguladas podrán acceder a los mismos beneficios competitivos que hoy reciben las empresas comerciales tradicionales en la Argentina.

Estas ventajas incluyen la reducción y alivios en la carga tributaria según la categoría correspondiente, el acceso directo a créditos y tasas subsidiadas de fomento productivo, y la inclusión en herramientas estatales destinadas exclusivamente al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados con el fin de convertirse formalmente en ley y saldar una demanda histórica del sector cooperativo nacional.

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