El "swap" no calmó al dólar y ahora prometen recomprar deuda

El BCRA comunicó un acuerdo con el Tesoro de EEUU antes de la apertura de mercados pero no alcanzó para llevar calma. Los bonos resucitaron al cierre

20 de octubre 2025 · 19:52hs
El presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El deseo de cobertura volvió a imponerse en el mercado cambiario argentino. Ni la intervención directa del Tesoro de EEUU, ni el anuncio de la firma de un acuerdo de estabilización monetaria con el BCRA lograron detener la presión alcista sobre el dólar. Y este lunes, la divisa quedó poco más de 1% del techo de la banda y rozó los $ 1.500 en el Banco Nación.

Por la mañana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que firmó un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto de hasta u$s 20.000 millones, con el objetivo de reforzar las reservas internacionales y brindar mayor estabilidad al mercado cambiario. No se dieron muchos detalles técnicos. Se sabe que esos fondos no contabilizarán para las reservas de BCRA en la medida en que no se active el acuerdo

Un swap de monedas es un acuerdo financiero entre dos bancos centrales para intercambiar una cantidad de determinada de una moneda por otra, con el compromiso de revertir la operación en el futuro. Pero en este caso no se trata estrictamente de esa operatoria. Una diferencia no menor es que la contraparte estadounidense es el Tesoro y no la Reserva Federal (FED).

Dólar al alza

Pese a esta comunicación, el dólar mayorista subió $ 25 hasta los $ 1.475, con la fuerte demanda de formación de activos externos (FAE). Así, el tipo de cambio oficial se ubica a solo 1,1% del límite superior de la banda, que este lunes se ubicó en $ 1.490,60. La divisa mantuvo una firme tendencia alcista durante gran parte de la jornada y llegó a marcar máximos intradiarios de $ 1.481. Pasado el mediodía, se observó cierta aparición de oferta, presumiblemente vinculada a una intervención del Tesoro de EEUU, que trajo algo de alivio momentáneo, aunque la calma se disipó rápidamente. El volumen operado en el segmento mayorista se desplomó hasta u$s 393 millones, evidenciando una marcada retracción de la oferta privada.

“Las intervenciones de Bessent ya no logran correr a la demanda privada sino apenas morigerar el reacomodamiento al alza de la divisa, antes de que llegue al techo de la banda y deban activarse ventas del BCRA”, planteó el economista Gustavo Ber.

“¿De dónde salen los pesos que están comprando dólares?”, se preguntó el economista Christian Buteler. “Los plazos fijos en pesos, que sin hacer nada deberían crecer al ritmo de la tasa que devengan, muestran una caída de $ 2,4 billones en la primera quincena de octubre”, explicó.

Esa fuerte búsqueda de cobertura se manifiesta también en el mercado de futuros. Allí, a pesar de que se observan indicios de intervención oficial, sobre todo en los tramos más cortos, todos los contratos operan al alza. Para fin de año, el mercado “pricea” un tipo de cambio oficial de $ 1.650. En cuanto a los dólares paralelos, el blue avanzó $ 20 y cerró a $ 1.521 en Rosario. Los financieros acompañaron la tendencia.

Bonos y acciones

La votalilidad también se registró en el mercado de acciones y bonos. El anuncio del swap no evitó que se registraran fuertes bajas durante la mayor parte de la jornada. Los ADRs de empresas argentinas cayeron hasta más 5% este lunes en Wall Street pero los bonos revirtieron las pérdidas sobre el cierre, luego de que Economía anunciara que inició conversaciones para recomprar de deuda soberana.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó que el gobierno comenzó las tratativas para “llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, con el banco estadounidense JP Morgan acompañando la reestructuración.

Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB, explicó que “la idea es conseguir una línea de financiamiento más barata y con esos fondos recomprar bonos soberanos en el mercado, que hoy rinden cerca del 15% TIR”. Según su análisis, el objetivo es “lograr una compresión rápida del riesgo país y permitir que la Argentina vuelva a acceder a los mercados internacionales para poder rollear sus vencimientos”.

Intercambio comercial

En este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los datos sobre la balanza comercial. Aunque se registró el 21º superávit comercial consecutivo, en septiembre el resultado se desaceleró debido al fuerte incremento de las importaciones, que anotaron su mayor suba mensual en un año. Así, el saldo positivo fue de u$s 921 millones. Mientras las exportaciones totalizaron unos u$s 8.128 millones, las importaciones sumaron unos u$s 7.207 millones.

Las compras al exterior crecieron 10,1% en relación a agosto, Según la serie desestacionalizada del Indec, se trató del valor importado más elevado desde agosto de 2022.

En términos anuales, la adquisición de bienes aumentó un 20,7%. Al segmentar por uso económico, pese a que hubo un incremento en casi todos los segmentos, se observó, respecto de hace un año, un mayor peso de bienes de consumo y vehículos, en detrimento de una menor participación de los bienes intermedios sobre el total.

A nivel de producto, entre las importaciones que más incidieron en la suba interanual se destacaron las de vehículos y urea (que es el fertilizante más utilizado en los cultivos de trigo y maíz).

Las exportaciones también marcaron un récord, impulsadas por productos primarios y el petróleo. Mejoraron 1,3% versus agosto.

