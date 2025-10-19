La Capital | Economía | Murchison

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

El empresario Roberto Murchison fue uno de los protagonistas en el debate sobre reforma laboral que se dio en el Coloquio de Idea. Dijo que se necesitan veinte monotributistas para equiparar el aporte de un empleado formal a la seguridad social

Patricia Martino

Por Patricia Martino

19 de octubre 2025 · 06:15hs
Roberto Murchison

Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison, en el Coloquio de Idea.

Roberto Murchison, presidente del Grupo Murchison, habló en el Coloquio de Idea sobre los ejes de una necesaria reforma laboral y la urgencia de mejorar la productividad en la Argentina.

Por estos días, el debate sobre una reforma laboral y una reforma impositiva volvió a ocupar el centro de la escena económica. El propio ministro de Economía adelantó que el gobierno trabaja en un proyecto que será presentado próximamente, y desde el empresariado se multiplican los diagnósticos y las propuestas. En ese contexto, Roberto Murchison, presidente del Grupo Murchison y miembro de Idea, participó del Coloquio que reúne cada año a los principales líderes del sector privado y en una charla con La Capital explicó cuáles son los puntos clave que deben guiar cualquier intento de modernización del mercado de trabajo.

“Desde Idea venimos trabajando con un grupo de empresarios, pero también con una red de capital humano que reúne a los gerentes de recursos humanos de las empresas y una red de abogados laboralistas. Entre todos analizamos la situación, dónde aprieta el zapato y qué se puede hacer”, señaló Murchison. De ese trabajo, explicó, surgieron cuatro ejes principales: la informalidad, la rigidez del marco laboral, la justicia laboral y la educación.

“El primer punto tiene que ver con la informalidad”, apuntó el empresario, quien considera que el problema va mucho más allá del trabajo en negro tradicional y advirtió: “Hay que entender que la informalidad no solo es el trabajo en negro. Hoy tenemos un sistema de monotributismo que en algún punto ha sido abusado en cuanto a su utilización”.

Murchison explicó que desde 2011 la cantidad de trabajadores monotributistas creció un 39% mientras que el empleo formal apenas avanzó un 3%. “Ahí hay una especie de informalidad, por cada empleado formal se necesitan 20 monotributistas para hacer el mismo aporte al sistema social, esa es la brecha”, subrayó.

El resultado, según su análisis, es un círculo vicioso que erosiona la productividad y castiga a las empresas que cumplen con todas las normas. “En general, las empresas que trabajan en negro son menos productivas y por eso tienen que trabajar en negro. Terminan siendo competencia desleal para el mercado en blanco, que tampoco puede invertir en innovación. Y a todo esto se suma que el trabajador informal no tiene vacaciones, indemnización ni cobertura social, lo que también desfinancia al sistema”, sostuvo.

“Tenemos que encontrar la vuelta para desarticular ese círculo vicioso que nos hace improductivos”, insistió. En esa línea, planteó la necesidad de reducir la brecha entre los distintos regímenes de contratación y alinear incentivos para el blanqueo. “Hay oportunidades para analizar soluciones que le hagan la vida posible a las pymes. Por ejemplo, pensar si las cargas sociales podrían ser tomadas a cuenta del crédito fiscal o del IVA. Sería una forma de fomentar la facturación en blanco y el empleo formal”, propuso.

Los convenios colectivos: el caso de la logística

El segundo eje que Idea puso bajo la lupa es la rigidez del marco laboral, en particular los convenios colectivos que —según Murchison— “datan de hace muchos años y no se ajustan a las nuevas realidades del trabajo”.

“El mundo cambió, y también cambiaron los intereses de la gente que ingresa al mercado laboral. En algunos sectores, como la logística, se pudo avanzar en acuerdos concretos”, señaló y puso como ejemplo el caso del convenio entre las empresas de logística y el gremio de Camioneros.

Leer más: Salarios: el gobierno impulsa aumentos por productividad

“Con el e-commerce, la demanda se concentra los fines de semana, porque la gente compra online cuando está en casa y quiere recibir el pedido el lunes. En el convenio anterior, trabajar los fines de semana implicaba horas extras voluntarias, lo que volvía imposible garantizar la dotación necesaria. El sector se sentó con el gremio y acordaron que quienes trabajen los fines de semana lo hagan dentro de una jornada de cuatro días. Es un esquema que funciona y muestra que el diálogo es el camino”, explicó.

Aunque evita usar el término “flexibilidad” —“sé que genera resistencias”, admitió—, Murchison considera que hay que revisar prácticas laborales que “ya no reflejan la realidad del trabajo actual”.

La Justicia laboral

El tercer punto crítico es la justicia laboral, un ámbito que, según Murchison, presenta “grandes inconsistencias y una fuerte dosis de imprevisibilidad”. “Vemos que el resultado de un juicio depende mucho del juzgado en el que cae; rs muy errático, y eso desalienta especialmente a las pymes”, apuntó.

Además, mencionó la necesidad de nombrar jueces en los tribunales laborales y de resolver la anomalía que persiste en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. “En Caba, los fueros laborales siguen siendo de la Nación, cuando debería tener su propia justicia laboral como las provincias. Eso hay que corregirlo”, sostuvo.

El empresario elogió la eliminación de multas laborales y la extensión del período de prueba. Pero advirtió que también aparecieron nuevos dilemas jurídicos. “Con la eliminación de las multas, surgieron juicios por daños y perjuicios”, remarcó.

Educación y productividad

El eje de la educación también se abordó en Idea. Murchison lo vinculó directamente con la productividad y la empleabilidad. “Nos preocupa mucho el nivel de lectoescritura y conocimiento matemático, hoy la tecnología permite dar saltos de productividad, pero para eso la gente tiene que saber escribir y tener nociones básicas. Ahí es donde el sistema educativo debe poner foco”, planteó.

“De la última cohorte que comenzó la escuela en 2011 y terminó en 2024, sólo el 10% lo hizo en tiempo y forma y con los conocimientos necesarios. Hace unos años era el 17%, o sea que estamos peor”, advirtió.

Consultado sobre cómo recuperar la generación de empleo formal, Murchison fue tajante: “Para que se creen fuentes de trabajo, tenemos que mejorar la productividad. Si se mejora la productividad, va a haber más trabajo. Es así de simple”.

Respecto del impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo laboral, señaló que las tecnologías siempre aumentaron la productividad, que es lo que hay recuperar”.

Noticias relacionadas
Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el Coloquio de Idea.

Salarios: el gobierno impulsa aumentos por productividad

Vicentin. Ya se presentaron dos propuestas para competir por el salvataje.

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus presentaron su propuesta para el cramdown

Patricia Bullrich dijo que las provincias piden a la Nación plata cada diez minutos.

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

La inflación fue de 2,3%  en Santa Fe durante septiembre, según el Ipec.

La inflación de Santa Fe superó a la nacional en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Lo último

Hiperhidrosis: cuando el sudor se convierte en un problema físico, emocional y social

Hiperhidrosis: cuando el sudor se convierte en un problema físico, emocional y social

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Una molécula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

Una molécula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

Por el centro, el río y el barrio de Messi: los guías turísticos ganan espacios

En un año el registro de profesionales que trabajan en Rosario se incrementó un 24%. Las claves de la actividad en la experiencia de sus protagonistas

Por el centro, el río y el barrio de Messi: los guías turísticos ganan espacios

Por Carina Bazzoni

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Una elección entre marcas y con Rosario como batalla clave

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Una elección entre marcas y con Rosario como batalla clave

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Ovación
Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

En Newells, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Policiales
Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

La Ciudad
Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Diarios, banquito de personajes y confesionario: el canillita de Rosario que se ganó el cariño de todos

Diarios, "banquito de personajes" y "confesionario": el canillita de Rosario que se ganó el cariño de todos

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania
Información General

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial
Ovación

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense
Ovación

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes