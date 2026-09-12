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Gremio informático se reunió con referentes de la CGT Rosario

Referentes de la Asociación Gremial de Computación (AGC) oficializaron las presencia del sindicato en Santa Fe, durante una reunión con el titular de la central obrera local

12 de septiembre 2026 · 21:35hs
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Ezequiel Tosco

Ezequiel Tosco, secretario general de la AGC, se reunió con los referentes de la CGT local.

La Asociación Gremial de Computación (AGC) oficializó su presencia en la provincia de Santa Fe durante una reunión realizada el jueves pasado en la sede de Utedyc Rosario. Del encuentro participaron Ezequiel Tosco, secretario general de la AGC; Manuel Alonso, secretario gremial; Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario y de STIA Rosario; y Ayelén Martino, secretaria adjunta de la CGT Rosario. Allí también se presentó a Germán Martino como referente de la organización en la provincia y se analizaron distintos temas de la actualidad laboral y sindical.

“En un momento en que el gobierno nacional busca avanzar sobre los derechos laborales, la respuesta tiene que ser más organización y más unidad del movimiento obrero”, sostuvo Miguel Vivas.

La Asociación Gremial de Computación nació en 1992 ante la necesidad de contar con una representación específica para los trabajadores de una actividad que comenzaba a expandirse rápidamente. La organización representa a trabajadores vinculados al software, hardware y servicios informáticos y busca avanzar en materia salarial, registración, categorías laborales y negociación colectiva.

Solidaridad sindical

Ayelén Martino valoró la reunión “En nuestra institución siempre tratamos de acompañar nuevas iniciativas que ayuden a organizar a los trabajadores. En estos momentos la solidaridad entre sindicatos es fundamental y por eso abrimos las puertas y nos pusimos a disposición”, afirmó.

Por su parte, Ezequiel Tosco explicó el objetivo de ampliar la presencia del sindicato en la provincia. “Santa Fe tiene una actividad informática muy importante y necesitamos estar más cerca de esos trabajadores. El desafío es construir representación, sumar compañeros y tener presencia concreta en los lugares de trabajo”, señaló.

Germán Martino hizo foco en los problemas cotidianos del sector. “Hay compañeros que trabajan hace años y todavía no tienen reconocido lo que hacen, cobran salarios que no se corresponden con su experiencia o directamente están mal registrados. Estamos hablando de aguinaldo, vacaciones, antigüedad y un sueldo digno. Son cosas básicas y todavía hay muchos trabajadores que tienen que reclamarlas”, expresó.

La jornada también contó con la participación de trabajadores y trabajadoras informáticas de Rosario, quienes plantearon distintas situaciones vinculadas con la falta de registración y encuadramientos laborales inadecuados en empresas y pymes de la ciudad. Desde la AGC señalaron que comenzarán a relevar estos casos junto a sus equipos gremiales y jurídicos y a realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades laborales.

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