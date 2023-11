Créditos UVA: la Cámara baja santafesina les dio una buena señal a los deudores hipotecarios

La C ámara de Diputados de la provincia aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto que suspende por un año las ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas , familiar y de ocupación permanente a los t omadores de créditos UVA . Ahora, la norma pasó a Senadores, que sesionará en la jornada de este jueves.

"Aparentemente -dijo González sobre cómo podría darse la votación- hay voluntad en los bloques mayoritarios de sancionarla . El bloque justicialista y el radical nos manifestaron que lo van a votar favorablemente . Ya hay algunos compañeros que han sido intimados judicialmente a abandonar sus viviendas o a pagar los créditos en su totalidad y esta situación no puede esperar más".

2020-01-28 creditos uva.jpg Miles de familias quedaron endeudadas y con juicios por orden de desalojo en su contra al no poder afronar la cuota del crédito.

Consultado si entonces el nuevo gobierno no le iba a tender una mano a los tenedores de esos créditos, el presidente electo respondió: "A ver, si decido tener una vida temeraria y como consecuencia de ello hay un resultado adverso, ¿es correcto que yo le pase la cuenta a otros? También se preguntó si alguien les había puesto una pistola en la cabeza para que tomaran ese crédito: "Usted tomó una decisión en términos renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso quiere que lo pague otro. Usted se tiene que hacer cargo de la decisión”.

"Lo que quiero aclarar -dijo González recordando esos dicho- es que ni a Milei ni a ningún otro presidente le pedimos ayuda estatal. Lo que decimos es que hubo una ruptura de contrato y que se readecúe la ganancia de los bancos. Bajando las tasas al 3,5% y cambiando él índice de inflación al de variación salarial dejaríamos a todos los hipotecados UVA del país en un escenario más favorable".

El referente de los deudores hipotecarios recordó que en algunas sesiones realizadas en el Congreso "los bancos reconocieron que estaban ganando fortunas con estos créditos. Ni el Estado ni ningún contribuyente debería poner un peso, nunca pidió eso el colectivo UVA. Por eso decimos que hay mala intención cuando se dice que el Estado debe pagarle la casa a otra persona".

"No había otra línea de crédito en ese momento (2019)", recordó. Y pidió hacer memoria" al respecto: "El ex presidente Mauricio Macri se paró en la Casa Rosada presentando esto como una gran política de Estado para solucionar un histórico problema de los argentinos como es la vivienda propia. Después dijo que la inflación iba a ser de un dígito en 2019 que el método había tenido éxito en otros lugares del mundo. No es que tomamos un riesgo, tomamos la única alternativa que había".

"Para que tengamos una idea, una persona que empezó pagando en agosto de 2017 $6500 hoy paga 120 mil. Y el capital adeudado pasó de un millón a $20 millones. Y la mayoría tomó créditos de $2 millones en adelante. Los que defienden esto son los que defienden la bicicleta financiera y un Estado que no participe en nada y que vienen de la especulación. Pero nosotros no especulamos, es imposible que se pueda hacer eso".