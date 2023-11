Tomadores de créditos UVA en Santa Fe le contestaron a Milei: "No somos especuladores"

El presidente electo destacó que no les tenderá una mano: "Tienen que hacerse cargo de la decisión que tomaron". Los tomadores de esos préstamos replicaron: "Terminemos con la lógica de enfrentar a la gente con la gente"

Los dichos del presidente electo Javier Milei acerca de que no ayudará a los tomadores de créditos UVA y que se hicieran "cargo de la decisión" que habían tomado durante el gobierno de Mauricio Macri resonaron muy fuerte en el colectivo Hipotecados Créditos UVA de Santa Fe desde donde indicaron este jueves: "Los que tomamos esos créditos no nos beneficiamos, no especulamos para nada".