Convertir a GNC un auto promedio aumentó 50% en menos de cinco días y ya cuesta casi un millón de pesos

“Ojalá se siga manteniendo el vender con el Ahora 12, que es nuestro caballito de batalla. Sería un beneficio mutuo tanto para la gente como para nosotros que se sostenga esa posibilidad”, dijo el mecánico. Ciavarro declaró que, el lunes posterior a la asunción del presidente Javier Milei, registró un aumento en las consultas para la adecuación de sus vehículos: “Creo que la gente lo hace para intentar comprar antes del aumento. El lunes después de la asunción tuvimos muchas consultas. El GNC siempre ha sido muy cauteloso antes de poner un precio. Hubo aumentos de 50% en el precio de las instalaciones en sólo cinco días”.

Desde la Cámara de Expendedores de GNC apuntaron que en los próximos cuatro o cinco meses se espera un aumento en la demanda de gas: “Podría haber un crecimiento de la demanda en el próximo tiempo, pero va a ser mínimo, porque el parque de GNC no ha crecido en los últimos cinco años”, sostuvo Pedro González, presidente de la entidad.

“Ahora bien, el GNC es el combustible más barato por ende es el que más se usa. Pero cuando entramos en crisis, como los tiempos relativamente recesivos como el que vamos a atravesar de acá a unos meses, vamos a notar un aumento de la demanda”, dijo a La Capital González, y agregó: “No lo digo porque tenga la bola de cristal. Pasó en el 2001, que la nafta se duplicó en muy poco tiempo y creció la demanda de GNC”.

>> Leer más: Los empresarios exigen al municipio que revea la decisión de imponer una tasa a los combustibles

Según el empresario, “la demanda no cambia tan rápidamente. En los últimos cinco años, el parque de GNC se mantuvo estable, no creció. Se están convirtiendo entre 4 y 5 mil autos por mes a nivel país. Es bajo a tal nivel que hace que el parque de GNC no crezca, comparado interanualmente con los registros del Ente Regulador del Gas”. No obstante, la situación de aumento de las naftas “podría llevar a que haya más conversiones”.

Sobre el precio de los equipos y de la conversión, González mencionó que “históricamente, el valor del equipo estuvo rondando el valor de los mil dólares”, y aclaró que el precio promedio de un equipo económico, hasta la semana pasada, se ubicaba en los 450 mil pesos: “Ahora, con la devaluación, el precio ya no es claro. Si lo tomáramos como base, tendríamos que hablar de 800 mil pesos”.