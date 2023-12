Los empresarios exigen al municipio que revea la decisión de imponer una tasa a los combustibles

>>Leer más: El municipio elimina 30 tasas pero quiere cargar los combustibles con 1,6% para financiar el bacheo

Y advierte: "Desde el punto de vista jurídico no le cabe al presente tributo el concepto de tasa, ya que las obras proyectadas no están individualizadas. Si no hay contraprestación no hay tasa, sino impuesto. Los titulares de automotores ya pagan la patente automotor, que se debería encontrar destinado al bacheo de calles, impuesto provincial que se coparticipa en un 90% al municipio. La Tasa General de Inmuebles (TGI) de Rosario tiene por objeto el arreglo de calles, según el Código Tributario Municipal, por lo que en un mismo fisco los contribuyentes estarían tributando dos y hasta tres veces por el mismo concepto".

En este sentido, la entidad empresaria plantea un antecedente: "Un tributo similar conocido como Tasa Vial se aplicó en la provincia de Córdoba desde el año 2012 hasta fines de 2015, bajo la ley 10.081. La norma fue derogada a pedido del gobierno de Córdoba por la controversia suscitada con los contribuyentes. Además, la aplicación de esta Tasa Vial provocó la presentación de una demanda en la que gobierno nacional denunció a la provincia de Córdoba por el cobro de este Impuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La misma devino en abstracto ante la derogación de la medida".

La Federación Gremial asevera que "cualquier aumento de impuesto va en contra de las necesarias medidas de austeridad que deberían guiar las gestiones de las nuevas autoridades de todos los niveles, atendiendo la situación de crisis extrema que está transitando todo el pueblo argentino".

"Solicitamos se revea la medida y quedamos a disposición para discutir opciones que no entorpezcan la gestión municipal, pero sin perjudicar al entramado productivo", finaliza.