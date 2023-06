China le presta más yuanes al BCRA para que amplíe su poder de fuego

El gobierno chino renovó el "swap" con Argentina y aumenta las reservas disponibles del Central en el equivalente a u$s 10 mil millones

El gobierno chino aceptó renovar por tres años el swap de monedas por 130.000 millones de yuanes (u$s 19.000 millones) con Argentina, lo que permitirá al Banco Central contar con u$s 10.000 millones para intervenir en el mercado cambiario.

La prórroga del acuerdo prevé la ampliación de los fondos de libre disponibilidad por u$s 5.000 millones, que se suman a otros u$s 5.000 millones que están vigentes desde el acuerdo anterior, celebrado en el año 2020.

Por esa razón, la Argentina contará con un respaldo en yuanes equiparable a u$s 10.000 millones, que se podrán aplicar a distintos usos. El más frecuente es el comercio exterior ligado al mercado chino. Esto permite no afectar las reservas en divisa estadounidense.

El nuevo tramo del swap sólo podrá ser utilizado cuando se agote el primero. “Una de las cosas que más valoraron las autoridades del Banco Popular de China es que se haya privilegiado el uso de los yuanes para la relación bilateral. Además, con el nivel de déficit comercial que tenemos con China no es nuestra idea cambiarlos por dólares”, confió uno de los funcionarios que participó activamente a lo largo de la negociación.

Tras comunicar la novedad en términos generales, los funcionarios dieron algunos detalles de implementación del acuerdo de monedas, entre ellos la tasa de interés a aplicar. “Es más baja que la del FMI, la CAF, el BID y el Banco Mundial”, subrayó uno de los protagonistas.

Otra cuestión abordada fue el efecto que debería tener la continuidad del swap con China en la renegociación de la Argentina con el FMI en búsqueda de un pago adelantado. Sobre ese punto, una de las voces oficiales resaltó que “una de las condiciones del swap es estar performing con el Fondo”.

En el mismo sentido, desde la cartera económica describieron un escenario positivo que alienta las expectativas de acuerdo con el organismo multilateral. Contaron que en 10 días podría viajar a Washington una comitiva encabezada por Pesce y Marco Lavagna, en lo que sería una ocasión propicia para comunicar un desenlace exitoso.

Al tanto de estas perspectivas, el propio Massa relacionó la prórroga del swap y las gestiones con el FMI con una nueva batería de nuevos acuerdos que la Argentina alcanzó con China en las últimas horas. Según trascendió, el ministro estará presente en el cierre de las negociaciones con el Fondo que s realizarán en Washington,

El ministro de Economía, destacó que los acuerdos alcanzados con el gobierno de China no sólo sirven para afianzar el comercio bilateral, sino también para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina.

El funcionario explicó que durante esos encuentros “también se avanzó en la apertura al mercado chino de nuevos productos como el maíz, frutos secos y sorgo, potenciando un intercambio comercial directo en yuanes, que provea nuestros alimentos para los 800 millones de habitantes chinos que, se estiman, pasarán a ser clase media”.

Futuros de yuan

El Banco Central se comprometió a promover la incorporación del yuan en el mercado financiero argentino, a través del uso del swap de monedas con China para proveedor liquidez a operaciones en el mercado de futuros y de spot (compra al contado).

Así lo informó la autoridad monetaria, luego de mantener reuniones con entidades financieras con sede en Beijing, con las que conversó sobre la necesidad de desarrollar operaciones en yuanes RMB en el mercado de capitales argentino.

“El tramo activado del swap entre el BCRA y el Banco del Pueblo de China puede servir para otorgar liquidez a las operaciones financieras que se hagan en la moneda yuan RMB”, aseguró el BCRA en un comunicado.

El objetivo del Banco Central es difundir el pago de importaciones con yuanes, que simplifica la operatoria y reduce el costo financiero para las empresas argentinas que importen productos desde China, al eliminar la intermediación con otras monedas como el dólar.

En ese sentido, la difusión de un mercado de futuros en yuanes permitiría a las empresas que tienen aprobado el acceso a yuanes en el mercado de cambios pagar una importación a 30, 90, 180 días y poder cubrirse con un contrato a futuro en esa moneda, con vencimiento en el plazo de su pago.

De esta forma, el yuan pasaría a tener los mismos mecanismos de cobertura que hoy tiene el dólar. Al menos una docena de instituciones financieras que operan en la Argentina iniciaron consultas para empezar a operar a través del sistema Swift con yuanes.

En 2022, China fue el principal origen de importaciones de la Argentina, por u$s 17.500 millones en bienes y servicios importados, y el segundo en exportaciones argentinas, por unos u$s 8.000 millones.

En octubre de 2020 comenzó a operar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) una rueda de yuanes, y ya se operó por el equivalente a unos 2.300 millones de yuanes. El tipo de cambio de yuan contra peso surge de la división entre el tipo de cambio del dólar en el mercado mayorista local ($240,85) y la cotización del yuan en dólares (7,08 yuanes por dólar) en el mercado internacional, por lo que el precio del yuan en pesos actualmente sería de $ 34,02.

Empresas de electrónica pasan de dólar a yuan

La confirmación de la ampliación del swap que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó en Beijing durante su gira a China, permitió que todas las empresas de la industria electrónica de Tierra del Fuego aceptaran pasar pagos que vencían en los meses de mayo, junio, julio y agosto de dólares a yuanes.

Las dos primeras empresas que informaron el traspaso de los compromisos son Newsan, que pagará en yuanes unos u$s 256,7 millones, y Mirgor, que pagará también en yuanes unos u$s 373,6 millones. De esta manera, se dejarán de pagar en la divisa estadounidense u$s 630,3 millones en el cuatrimestre.

Las fuentes del sector destacaron que estas empresas ya tenían aprobado el giro en dólares pero voluntariamente pasaron a yuanes para aliviar la demanda de reservas al Banco Central, por lo que ambos importadores ya iniciaron el trámite en la Aduana para ajustar los despachos y poder pagar esta deuda ya devengada en dólares en yuanes.

Previsibilidad

Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) explicaron que el período mayo-agosto será “un puente” que le permitirá a las empresas y al Banco Central empalmar con los pagos a proveedores chinos que desde marzo ya están facturando en yuanes a sus clientes de la Argentina, lo que está generando a la industria “mayor previsibilidad” de que se podrá cumplir con los saldos.

Más allá de la afectación directa que el acuerdo tiene en la industria de la electrónica, el mismo tendrá un alcance mayor y podría trasladase a todas aquellas empresas de las distintas ramas productivas que importen insumos o bienes desde China.